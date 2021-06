Oroscopo di oggi, 25 giugno 2021: Branko e Paolo Fox

Ecco l’oroscopo di oggi, 25 giugno 2021 di Branko e Paolo Fox. Scopriamo cosa rivelano le stelle per la giornata di oggi attraverso le previsioni astrologiche di due fra gli astrologi più amati di Italia. Che tu sia un segno di aria, fuoco, terra o acqua, leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox e scoprirai in anticipo cosa ti accadrà oggi venerdì 25 giugno.

Oroscopo di oggi 25 giugno 2021: Branko

Secondo l’oroscopo di Branko oggi qualche Ariete dovrà sforzarsi di non chiudersi in se stesso, anche se vorrebbe tenersi alla larga da tutto e tutti. Oggi l’amore tornerà in auge, Toro, grazie allo zampino di Luna e Venere. I Gemelli saranno impegnati a discutere di patrimonio famigliare, mentre il Cancro si troverà al centro di una sfida d’amore. Come incoraggia a fare l’oroscopo di Branko oggi il Leone dovrà buttarsi in amore, anche se correrà qualche rischio. Non temete! Sarà comunque un rischio calcolato. La Vergine potrebbe vivere un amore segreto, la Bilancia invece dovrà fare i conti con dei parenti serpenti. Oggi lo Scorpione sentirà crescere la speranza di un futuro più roseo, dopo un periodo decisamente no. Secondo l’astrologo Branko oggi il Sagittario dovrà rivedere i suoi conti, iniziare a fare più attenzione alle spese di troppo. Oggi il Capricorno si troverà di fronte a una scelta di cuore importante. All’Acquario servirebbe una pausa, un po’ di riposo in più, per ricaricare le pile. Infine i Pesci oggi potrebbero imbattersi nell’amore in maniera del tutto inattesa.

Oroscopo di oggi 25 giugno 2021: Paolo Fox

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi l’Ariete dovrà contare fino a dieci prima di parlare, sennò rischierà di dire cose di cui potrebbe pentirsi. Oggi il Toro avrà voglia di dare più spazio all’amore. La Luna, il Sole e Venere saranno dalla vostra parte! Ai Gemelli servirà la massima cautela, specialmente sul lavoro. Occhio ai conflitti con un capo o un collega! Oggi il Cancro dovrà tenere a bada gli effetti di una giornata storta. Sforzatevi di chiarire cosa non va entro il fine settimana. Come invita a fare l’oroscopo di Paolo Fox oggi il Leone dovrebbe cominciare a concentrarsi sull’amore in vista delle prossime settimane, quando Venere approderà nel suo cielo. Oggi la Vergine si alzerà dal letto con una nuova grinta e determinazione, mentre la Bilancia potrebbe incappare in nuovi problemi di coppia. Meglio avere prudenza. Oggi lo Scorpione sentirà di avere ritrovato una bella motivazione e un’invidiabile capacità di azione. Dovete solo imparare a dire qualche no in più. Secondo l’astrologo Paolo Fox oggi il Sagittario inizierà un nuovo ciclo di vita, caratterizzato da cambiamenti radicali. Il Capricorno sarà incerto se accettare o meno un’offerta di lavoro. Difficoltà anche in amore. Oggi e fino a domenica l’Acquario sarà fortunato in amore. Favoriti i nuovi incontri. I Pesci infine saranno incoraggiati a buttarsi alle spalle le vecchie tensioni e aprirsi a una nuova fase di vita più felice.