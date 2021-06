Paolo Fox, Oroscopo di domani: sabato 26 giugno 2021

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 26 giugno 2021. Il fine settimana è appena cominciato all’insegna di caldo, mare e relax. Quali sorprese e quali imprevisti avranno in serbo gli astri per i segni dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai avere grande prudenza, soprattutto in amore e nei rapporti interpersonali. Da venerdì ti porti dietro un profondo nervosismo, forse non sei stato molto bene. Meglio fare attenzione.

Toro

Domani dovresti trovare il tempo per chiarire in amore, per spiegare all’altro cosa stai cercando. Tu desideri costruire qualcosa, avere stabilità, fare progetti con il partner. Meglio confrontarsi nelle prossime ore, perché domenica sarà una giornata più nervosa.

Gemelli

Domani darà il via a un weekend molto promettente. Oltretutto domenica pomeriggio avrai Luna e Mercurio dalla tua parte. Sfrutta queste stelle per risolvere un alterco nato sul posto di lavoro. Possibili cambiamenti di accordi e contratti.

Cancro

Domani, complice Venere nel tuo segno, diventerai piuttosto polemico, provocatorio. Potresti essere tentato di mettere alla prova una persona per capire fino a che punto ti è fedele. Fai attenzione solo a non esagerare.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani inizierà un fine settimana interessante. Sabato soprattutto potrebbe regalarti qualche sorpresa. Del resto stai vivendo un periodo di profondi cambiamenti, l’energia, la voglia di fare non ti mancheranno!

Vergine

Domani recupererai l’equilibrio e la tranquillità che ti sono mancati nei giorni scorsi. Finalmente hai ritrovato lucidità mentale e l’appoggio di chi ti vuole bene. Forse non tutto è risolto sul lavoro, ma converrà fare buon viso a cattivo gioco, non ostinarti a ottenere tutto quel che vuoi ora.

Bilancia

Domani e domenica dovrai usare estrema cautela, soprattutto in amore. Sarebbe il caso di non fare polemica, non discutere anche se ti sentirai stanco e offeso. Se stai portando avanti un rapporto poco chiaro, occorrerà avere ancora più prudenza.

Scorpione

Domani e domenica Giove e Venere saranno in buon aspetto. Dovresti approfittarne, per recuperare in amore, fare esperienze nuove, riavvicinarti a qualcuno. È il momento giusto per fare progetti di coppia, per vivere i sentimenti più liberamente.

Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata piacevole, ma il meglio arriverà domenica quando la Luna diventerà favorevole. Finalmente hai ritrovato la voglia di metterti in gioco. L’unico cruccio sarà rappresentato dai soldi che scarseggiano: meglio essere più oculati!

Capricorno

Domani dovrai impegnarti per ritrovare il benessere psicofisico. Le prime settimane di giugno ti hanno messo a dura prova, la forma fisica non è stata al top. Oltretutto hai dovuto contrastare gli effetti di Marte contrario. Sfrutta il weekend per recuperare.

Acquario

La tua rivoluzione è sempre più vicina! Sappi che d’ora in poi ciò che non hai avuto il coraggio di cambiare, cambierà da solo. Il destino farà il suo corso che tu lo voglia o no. Per fortuna la vitalità e l’energia non scarseggeranno!

Pesci

Domani e domenica potrai contare sulla complicità di Venere e Luna. Se dei progetti personali o professionali non sono andati in porto dovrai fartene una ragione e voltare pagina. Rimboccati le maniche e ricomincia da capo, magari altrove. Le emozioni positive arriveranno!