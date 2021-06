L’aloe vera è pericolosa? Ecco tutta la verità e cosa può accadere

Nell’articolo di oggi proviamo a fare chiarezza su uno degli argomenti più letti di questi ultimi mesi. L’aloe è stato bollato come pericoloso e per questo motivo è il caso di andare a vedere le motivazioni e capire cosa realmente significa. Ad essere stata presa in considerazione è stata la sua proprietà lassativa e dallo scorso 8 Aprile addirittura un regolamento emanato dall’Unione Europea ne vieta l’utilizzo e la commercializzazione.

Questa sostanza che è contenuta all’interno dell’aloe potrebbe avere degli effetti tossici ma anche cancerogeni in particolar modo per il colon. Già qualche anno fa, per la precisione nel 2013, tale commissione europea aveva autorizzato diverse ricerche scientifiche per provare questa problematica. Il motivo era dato dal fatto che una società aveva provato ad utilizzare l’aloe per creare degli integratori alimentari.

Diversi sono gli usi e gli impieghi dell’aloe e questo è dovuto al fatto che ha veramente tantissime qualità positive. La pianta infatti è molto utilizzata tra i cosmetici ma anche come bevanda, detersivo, farmaco ed integratore per dimagrire. Uno dei più famosi, per fare un esempio, è Aloe Vera Slim che al momento è l’integratore più utilizzato in tutta Italia e sta dando tantissime soddisfazioni a quanti lo utilizzano quotidianamente per dimagrire e perdere peso.

Quando fa male l’aloe? La risposta è semplicissima. Infatti la decisione della Comunità Europea è stata quella di emanare il divieto per alimenti ed integratori che contengono idrossiantracene. Questi infatti potrebbero diventare tossici nel tempo e danneggiare il nostro organismo. A questo punto dunque basterà controllare la lista degli ingredienti degli integratori prima di procedere ad un possibile acquisto.

Abbiamo parlato poco fa di Aloe Vera Slim e di come questo integratore per dimagrire non sia stato inserito all’interno della lista degli esclusi proprio per il fatto che non contiene idrossiantracene. Questo ha fatto si che le persone hanno potuto tranquillamente continuare ad utilizzarlo.