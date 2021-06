Paolo Fox, Oroscopo di domani: domenica 27 giugno 2021

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 27 giugno 2021. Siamo a metà weekend. Quali sorprese e quali imprevisti avranno in serbo gli astri per i segni dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani mattina farai i conti con lo stress emerso nei giorni scorsi. Dalle ore pomeridiane in poi l’umore migliorerà e luglio sarà un mese decisamente più piacevole. In amore servirà cautela: sii meno critico nei confronti del partner.

Toro

Domani mattina sarà il momento giusto per dire quello che senti senza timore. Dal pomeriggio in avanti, invece, dovrai fare più attenzione. Affiorerà una certa stanchezza e forse anche qualche tensione in famiglia. Sarà meglio muoversi con più prudenza.

Gemelli

Domani sarai traboccante di idee, progetti e voglia di fare. Purtroppo, però, Giove sarà in aspetto contrario. Questo comporterà qualche piccola complicazione, dei contrasti da superare, una situazione poco chiara. La seconda parte della giornata ti offrirà più serenità.

Cancro

Domani pomeriggio il cielo sarà dalla tua parte. Durante il mattino, invece, potresti continuare a mettere in atto la strategia iniziata venerdì scorso. Stuzzicare il partner, mettere un po’ di zizzania per vedere come reagisce l’altro. Qualcuno sta tenendo il broncio da giorni.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una giornata alquanto sottotono, soprattutto dal pomeriggio in poi. Evita di stancarti troppo, non fare le ore piccole. In questi giorni senti parecchio lo stress dovuto a comportamenti ostili di chi ti sta vicino. Tieni duro!

Vergine

Domani mattina ti sentirai in piena forma, mentre col passare delle ore potrebbe crescere un po’ di ansia. In questo momento potresti avere piccoli problemi legati a un contratto, alle finanze, qualcosa di poco conto. Alla fine riuscirai a spuntarla tu! In amore dovresti fare in modo di evitare le incomprensioni.

Bilancia

Domani mattina cerca di farti scivolare ogni cosa addosso. Se ci sarà da chiarire qualcosa, meglio aspettare la seconda parte della domenica, quando sarà passata la stanchezza e l’agitazione. Vedrai che alla fine di giugno l’amore diventerà più trasparente.

Scorpione

Domani dovresti iniziare a essere un po’ più egoista, a volerti bene e ignorare chi ti fa stare male. È importante gestire al meglio la tua profonda emotività, lasciarsi andare alle emozioni piacevoli senza la paura di soffrire ancora, di sentirsi sconfitti.

Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani pomeriggio, grazie al nuovo transito di Venere, tornerà il fascino che ti contraddistingue, la voglia di conoscere nuove persone e buttarsi in amore. Ti aspettano settimane intriganti dal punto di vista relazionale.

Capricorno

Domani l’amore comincerà a poco a poco a recuperare. La Luna uscirà dal segno, Venere non sarà più opposta. Se nei giorni scorsi sei stato afflitto da molti pensieri, se hai vissuto contrasti di coppia, d’ora in avanti le cose andranno meglio.

Acquario

Domani in amore potresti sentirti piuttosto stanco e confuso, forse perfino polemico. Da tempo senti il bisogno di novità: occhio, però, a non cedere alla voglia di trasgredire, sennò finirai col metterti nei guai! Sul fronte lavorativo ci sono cambiamenti già in atto.

Pesci

Domani sentirai di non avere grandi garanzie sotto il punto di vista pratico e lavorativo. Oltretutto qualcuno si è comportato male con te e questo fatto ti ha deluso non poco. Dovresti cercare di reagire, andare avanti e circondarti di persone giuste. La seconda parte del 2021 sarà molto meglio. Novità in amore a partire da luglio.