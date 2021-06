Gli uomini più ritardatari dello zodiaco, ecco quali sono

Siamo letteralmente schiavi del tempo, ne veniamo a conoscenza fin da bambini, ma ogni persona sceglie inconsciamente e consciamente di gestire il proprio in maniera più o meno efficace in termini pratici.

Tutti, almeno una volta nella nostra vita, siamo stati in ritardo ed abbiamo magari dovuto giustificarci anche se a causarlo magari non è stata “colpa nostra”.

Il tempo comunque viene percepito in maniera molto diversa da persona a persona ed in molti casi chi è solito ritardare può avere “motivazioni” differenti. Ecco quali sono i segni zodiacali maschili che riflettono questa attitudine.

Pesci

Non ama mai andare di corsa, ha bisogno dei suoi spazi e tempi, ma sopratutto questi ultimi: state certi che è un ottimo lavoratore, laborioso e preciso ma deve spesso organizzarsi con molto anticipo per evitare di ritardare in maniera eccessiva.

E solitametne conscio delle difficoltà e del fastidio che la sua poca attitudine a gestire il tempo, ma non riesce a livello pratico a farci molto.

Acquario

Un altro segno d’acqua condivide con Pesci una certa rassegnazione al ritardo ma un minimo riesce a gestirsi al meglio senza incappare in ritardi troppo marcati: con un po’ di “calcoli” e programmazione riesce infatti a limitarli ad una durata media di 10-15 minuti, risultando così tollerabili. E’ ovvio che per i più rigorosi non è comunque tollerabile ma riesce comunque a farsi perdonare, il più delle volte.

Bilancia

Non ci prova neanche lontanamente ad arrivare puntuale anzi riesce a ritardare anche quando si prepara con largo anticipo: Bilancia infatti è il tipico segno dai ritmi lenti, placidi, e spesso è la causa di numerosi dissidi e litigi sopratutto sul posto di lavoro, dove solitamente la puntualità e segno di professionalità.

E’ spesso proprio questa sua pigrizia ed indolenza infatti a renderlo insopportabile per una larga fetta delle persone che conosce.