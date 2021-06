Oroscopo di oggi, 27 giugno 2021: Branko e Paolo Fox

Ecco l’oroscopo di oggi, 27 giugno 2021 di Branko e Paolo Fox. Scopriamo cosa rivelano le stelle per la giornata di oggi attraverso le previsioni astrologiche di due fra gli astrologi più amati di Italia. Che tu sia un segno di aria, fuoco, terra o acqua, leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox e scoprirai in anticipo cosa ti accadrà oggi domenica 27 giugno.

Oroscopo di oggi 27 giugno 2021: Branko

Secondo l’oroscopo di Branko oggi per l’Ariete potrà riportare l’amore in primo piano, grazie al nuovo passaggio di Venere nel cielo del Leone. Oggi il Toro dovrà munirsi di molta pazienza e cautela in amore e nei rapporti interpersonali, altrimenti finirà con il litigare. I Gemelli potranno contare sulla complicità di una Venere particolarmente calda. Approfittatene, per mettervi in gioco in amore. Oggi Venere lascerà il segno del Cancro. Non sarà un evento negativo, ma d’ora in poi la stella dell’amore si occuperà soprattutto della sfera pratica. Giornata promettente per il Leone che ospiterà Venere nel proprio cielo. La vita sentimentale tornerà in primo piano. Come prevede l’oroscopo di Branko da oggi in avanti Venere favorirà i progetti di coppia e i nuovi incontri ai nati in Vergine. Non sprecate questa occasione! La Bilancia potrà riportare la pace nel suo rapporto di coppia, mentre allo Scorpione occorrerà molta prudenza con il partner. Evitate le provocazioni. Oggi il Sagittario sarà desideroso di rimettersi in gioco dopo alcune settimane decisamente no. Occhio al dialogo, alla comunicazione, perché Mercurio opposto potrebbe causare fraintendimenti. Finalmente il Capricorno non dovrà più fare i conti con Venere opposta. La serenità ritornerà in amore e in famiglia. Oggi l’Acquario dovrà usare estrema cautela in amore e nelle relazioni, in generale. Venere raggiungerà una posizione contraria. Infine i Pesci saranno incoraggiati a dare vita a nuovi progetti, in vista dei prossimi mesi che saranno più fortunati di quelli alle vostre spalle.

Oroscopo di oggi 27 giugno 2021: Paolo Fox

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi l’Ariete si sveglierà di malumore. Per fortuna dal pomeriggio in poi sparirà lo stress accumulato negli ultimi giorni. Il Toro dovrebbe sfruttare le prime ore della giornata per dire ciò che pensa. La seconda parte della domenica sarà a rischio discussioni. Nonostante siate pieni di idee e voglia di fare, voi Gemelli potreste fare i conti con qualche piccola complicazione o ritardo causati da Giove dissonante. Oggi il Cancro sarà tentato dalla voglia di stuzzicare, provocare il partner. Attenti solo a non esagerare, altrimenti la corda si spezzerà. Giornata sottotono per il Leone. Cercare di non affaticarvi troppo. Come sostiene l’oroscopo di Paolo Fox oggi la Vergine si alzerà carica di energia e vitalità. Energia che andrà scemando dal pomeriggio in poi, quando emergerà un po’ di ansia dovuta a piccoli problemi pratici. La Bilancia dovrebbe farsi scivolare ogni cosa addosso e fare passare la giornata senza strafare. Oggi lo Scorpione potrà cominciare a vivere le proprie emozioni liberamente, concentrarsi su di sé e su cosa lo rende felice. Giornate intriganti aspettano il Sagittario, specialmente per quel che riguarda l’amore. Sarete carismatici e affascinanti come non mai! Oggi il Capricorno potrà recuperare la tranquillità persa finora, specie in famiglia e in amore. L’Acquario si sentirà affaticato, confuso e forse addirittura polemico. Siate prudenti. I Pesci, infine, dovrebbero buttarsi alle spalle le delusioni e rimboccarsi le maniche. È arrivato il momento di reagire.