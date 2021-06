Paolo Fox, Oroscopo di domani: lunedì 28 giugno 2021

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 28 giugno 2021. Una nuova settimana sta per cominciare. Una settimana in cui giugno passerà il testimone al mese di luglio. Quali sorprese e quali imprevisti avranno in serbo gli astri per i segni dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna, Mercurio, Marte e Venere saranno tuoi complici. Ottima partenza di settimana! Hai tante idee da mettere in pratica, nuovi traguardi d raggiungere: occhio solo a non sovraccaricarti di impegni, sennò ritornerà lo stress. I risultati arriveranno molto presto.

Toro

Domani potresti sentirti ancora fuori fase, proprio come domenica. Forse stai avendo qualche piccola complicazione oppure qualcuno in famiglia non si sente in piena forma. Fatto sta che ti converrà usare estrema cautela ed evitare discussioni, polemiche o contrasti.

Gemelli

Domani, grazie a Mercurio, tuo protettore, in transito nel tuo cielo, sarai stracolmo di idee creative. Dovresti approfittarne, per cominciare a realizzare nuovi progetti a lungo termine. Anche se ci saranno intoppi o ritardi legati a un accordo, un contratto, per il resto la giornata sarà molto promettente.

Cancro

Domani si preannuncia un inizio settimana alquanto positivo, anche se il meglio arriverà a fine martedì quando la Luna entrerà nel segno dei Pesci. Chi di recente ha conosciuto una persona dovrebbe provare a coltivare la conoscenza. Ci sono buone possibilità che si trasformi in qualcosa di più importante.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un periodo particolarmente interessante per l’amore. Tornerà l’armonia nella coppia, se in passato è mancata. Favoriti anche i nuovi incontri. Luglio potrebbe regalare molte sorprese piacevoli ai nati in Leone disposti a mettersi in gioco. Sul fronte lavorativo sarebbe il caso di non correre dei rischi.

Vergine

Domani la tua settimana partirà con il piede sbagliato. Rimani comunque uno fra i segni favoriti di questo 2021, perciò non c’è ragione per cui preoccuparsi. Solo, è probabile che tu concluda il mese di giugno con la bocca piuttosto asciutta, che ci siano stati contrattempi o ritardi sul lavoro. Luglio e agosto saranno due mesi ricchi di emozioni in amore.

Bilancia

Domani inizierà una settimana molto interessante. Potrai contare sul supporto di Marte, Venere e Mercurio. In amore finalmente ci sarà la possibilità di recuperare l’armonia persa in passato. È tempo di fare nuovi progetti in vista di una seconda parte dell’anno che potrà offrirti nuove occasioni ghiotte.

Scorpione

Ormai hai fatto il callo alle sfide, alle battaglie e un po’, ammettilo, ti piace. Ricordati, però, che non devi per forza stare male. Puoi uscirne anche vincente, puoi decidere di diventare un po’ più egoista. Occhio al mese di luglio, perché potrebbe mettere alla prova qualche relazione di vecchia data.

Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani inizierà una fase nuova, decisamente più stuzzicante. Dalla tua parte avrai Venere, Marte e Luna: alleati di tutto rispetto. Ti sveglierai con una bella carica di energia e vitalità. Sfruttale, per fare nuovi incontri, metterti in gioco in amore. Occhio al dialogo, alla comunicazione, perché con Mercurio opposto il fraintendimento è dietro l’angolo!

Capricorno

Domani pomeriggio ritroverai il buonumore. Buttati alle spalle le tensioni del passato, perché con il nuovo passaggio di Venere sarà facile ritrovare l’armonia nella coppia e in famiglia. Giugno non è stato un mese molto generoso nemmeno nel lavoro, ma riuscirai a recuperare molto presto!

Acquario

Domani la Luna nel segno ti regalerà energia, vitalità e buone intuizioni. Sfruttale, per portare avanti nuovi progetti, per affrontare le novità che piano piano stanno entrando nella tua vita. In amore servirà ancora prudenza: Venere in opposizione potrebbe causare qualche momento di nervosismo nella coppia.

Pesci

Domani si prospetta una giornata buona, ma sarà decisamente migliore martedì, quando anche la Luna raggiungerà il tuo segno. È cominciata una seconda parte dell’anno che ti darà molte soddisfazioni, per cui lasciati alle spalle i ricordi tristi del passato e concentrati sui prossimi mesi.