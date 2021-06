Oroscopo di oggi, 28 giugno 2021: Branko e Paolo Fox

Ecco l’oroscopo di oggi, 28 giugno 2021 di Branko e Paolo Fox. Scopriamo cosa rivelano le stelle per la giornata di oggi attraverso le previsioni astrologiche di due fra gli astrologi più amati di Italia. Che tu sia un segno di aria, fuoco, terra o acqua, leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox e scoprirai in anticipo cosa ti accadrà oggi lunedì 28 giugno.

Oroscopo di oggi 28 giugno 2021: Branko

Secondo l’oroscopo di Branko oggi per l’Ariete potrebbe fare un nuovo incontro tanto intrigante quanto imprevisto. Il Toro sarà assalito da nuove insicurezze. Rimandate, se potete, gli impegni più gravosi a una giornata migliore. Oggi i Gemelli più giovani potrebbero decidere di organizzare un viaggio all’estero, una trasferta, un progetto oltre i confini nazionali. Favoriti i concorsi, i contest e i bandi per il Cancro: buttatevi, se siete alla ricerca di un nuovo lavoro! Oggi il Leone dovrebbe iniziare a guardarsi intorno. Da qui in avanti l’amore potrebbe arrivare in maniera del tutto inaspettata. Come consiglia l’oroscopo Branko la Vergine dovrà armarsi di pazienza, se ci sono piccoli contrattempi o rallentamenti. Vedrete che alla fine otterrete tutto quello che desiderate. Sa per arrivare il tempo delle mele care Bilancia. Mettete da parte le vostre remore e abbandonatevi alle emozioni. Oggi lo Scorpione potrebbe incappare in un contrasto con un socio o con il coniuge. Siate prudenti e non dite di cui poi vi pentireste. Possibili momenti sexy e passionali per il Sagittario, mentre il Capricorno otterrà soddisfazioni negli affari e con i guadagni. Grazie a una splendida Luna oggi l’Acquario sarà stracolmo di autostima: approfittane, per lanciarvi in qualche nuovo progetto. Infine i Pesci si troveranno con le spalle al muro. Cosa scegliere fra amore e lavoro? Siete proprio sicuri di dover fare una scelta?

Oroscopo di oggi 28 giugno 2021: Paolo Fox

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi l’Ariete avrà una giornata molto promettente, grazie alla complicità di ben quattro alleati astrali: Luna, Marte, Venere e Mercurio. Oggi il Toro si sentirà piuttosto giù di corda, proprio come durante lo scorso weekend. Per i Gemelli si preannuncia un inizio settimana col botto. Tante idee e la voglia di realizzarle. N vi arrabbiate, se ci saranno piccoli ritardi. Il Cancro avranno una buona giornata, ma il meglio ci sarà tra martedì e mercoledì, quando la Luna sarà in aspetto armonico. Oggi il Leone dovrà cominciare a concentrarsi sull’amore. Le prossime settimane saranno particolarmente intriganti in questo senso. Come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox oggi la Vergine dovrà sforzarsi di mantenere calma e sangue freddo, anche se non tutto filerà liscio. La Bilancia potrà iniziare a recuperare in amore. Favoriti i nuovi incontri. Oggi lo Scorpione dovrebbe mettere in atto un po’ di sano egoismo. Va bene aiutare, impegnarsi e affrontare le lotte, ma ogni tanto è giusto concedersi anche qualche carezza. Oggi darà il via a un nuovo ciclo per il Sagittario. Finalmente potrete buttarvi alle spalle i problemi e le tensioni passate. Dal pomeriggio in poi il Capricorno ritroverà la serenità che gli è mancata nelle ultime settimane. L’Acquario avrà buona vitalità, energia e creatività, grazie alla presenza della Luna nel segno I Pesci infine cominceranno la settimana con il piede giusto, anche se il meglio arriverà martedì, insieme all’ingresso della Luna nel vostro cielo.