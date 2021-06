Gli uomini più infedeli in assoluto li riconosci dal segno: ecco quali sono

L’essere umano è portato al tradimento, nel senso ampio del termine, anche se spesso l’infedeltà viene intesa solo come quella puramente sentimentale.

I tradimenti in amore sono sempre esistiti e probabilmente sempre esisteranno nonostante le convenzioni sociali abbiano oramai sdoganato che la fiducia si conquista anche e sopratutto con le azioni.

Tutti in teoria siamo portati a non essere totalmente fedeli anche se siamo pronti a scommetterci quasi sempre. E’ anche vero che alcune personalità sono maggiormente predisposte a guadagnarsi la poco lusinghiera definizione di infedele, ecco quali sono, abbinate al segno zodiacale.

Ariete

I cosiddetti “infedeli senza programmazione”, gli uomini Ariete sono delle personalità solo apparentemente prevedibili ma che in realtà nascondono molte sfaccettature. Le intenzioni sono sempre positive quando si impegna, ma in realtà basta poco per mandarlo fuori strada e magari venir meno alla fedeltà promessa. E’ il primo a prendersi la colpa ed a soffrire ma questo non lo esenta dalle responsabilità, ovviamente.

Leone

La fedeltà è un concetto che conosce bene, essendo un tipo più che discretarmente geloso. Tuttavia non trova facilmente reali motivazioni per essere totalmente onesto e “ligio ai doveri da fidanzato/sposato”. In sostanza ci crede anche ma le tentazioni sono troppo ghiotte per non concedersi qualche “scappatella” che solitamente viene giustificata in modo un po’ goffo. Insomma Leone deve essere realmente innamorato e “minacciato” di una possibile rottura del rapporto per essere fedele.

Capricorno

Spesso riesce a non farsi scoprire perchè semplicemente non si “bulla” delle conquiste extraconiugali che non ama sbandierare ai quattro venti.

Si tratta di un uomo che passa sotto traccia, venendo quasi ignorato, apparentemente disinteressato ma proprio per questo si tratta di una personalità decisamente interessante, e lui ne è consapevole: questa sicurezza lo rende piuttosto tranquillo e in molti casi diventa quasi insospettabile. Le “scappatelle” non fanno altro che farlo diventare sempre più sicuro in se stesso, riuscendo a stare il più delle volte a posto con la coscienza.