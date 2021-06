Oroscopo Branko domani: mercoledì 30 giugno 2021

Ecco l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 30 giugno 2021. Le giornate scorrono rapide ed eccoci già a metà settimana. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Non c’è niente di meglio che leggere le predizioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal libro Calendario Astrologico, rivolto a tutti i segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani il Sole in Cancro sarà piuttosto severo con te. Prova a fare ogni cosa con calma, mantenerti in forma e non strapazzarti troppo. Del resto, non avrai ragione di agitarti. Nelle prossime ore ti sentirai orgoglioso, sicuro di te e amato. Solo, non impegnarti dal punto di vista finanziario, a patto che tu non abbia l’assoluta certezza che un progetto sia valido.

Toro

Domani potresti sentirti davvero troppo stanco. In questi giorni Venere è molto agitata, soprattutto in famiglia. C’è una donna in particolar modo che sta creando problemi? Marte in Leone potrebbe causarti qualche leggero disturbo fisico. Anche sul fronte lavorativo potresti dover affrontare qualche lotta, mentre per quel che riguarda la vita sociale le cose andranno decisamente meglio.

Gemelli

Domani la Luna e Giove saranno in quadratura. Nel corso della giornata dovrai essere un bravo funambolo in equilibrio tra le difficoltà. Occhio ai rapporti con le autorità! Nonostante qualche possibile piccola caduta dal punto di vista della salute, sul lavoro si preannuncia un buon giorno. Raccogli tutta la sua sicurezza e buttati, osa.

Cancro

Domani sarai illuminato da una Luna romantica che ti renderà letteralmente goloso. d’amore. Sarai ispirato, troverai le parole giuste per convincere la persona al tuo fianco. Venere ti incoraggia a prenderti cura di te, curare la forma, la presenza, prediligere l’eleganza.

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà un giornata senza riserve per la tua attività, per gli affari. La tua carriera potrà fare un grande passo in avanti. Favoriti gli incontri di lavoro. Le relazioni che nasceranno nei prossimi giorni chiederanno un momento di assestamento, ma poi funzioneranno alla grande. Cerca di essere meno possessivo nei confronti dei figli!

Vergine

Domani dovrai armarti di pazienza per sopportare gli effetti della Luna in opposizione. Dovrai impegnarti per diventare più calmo, più disponibile in amore e nel lavoro, meno nervoso. La tua proverbiale prontezza di spirito, la mente lucida ti aiuteranno in un confronto alquanto imbarazzante, forse con il partner. Cerca di contenere la tua enorme gelosia.

Bilancia

Domani una Venere innamorata ti porterà fortuna. Raccogli tutto il tuo coraggio e lanciati. Desiderato come sarai nelle prossime ore non lo sarai stato mai. Anche per quel che riguarda il lavoro ci saranno ottime notizie. Un colloquio potrebbe andare a buon fine, aprirti nuove opportunità professionali..

Scorpione

Domani avrai dalla tua parte una bellissima Luna nell’amico Pesci. Approfittane, prova a muoverti lontano dai soliti posti, esci dalla tua zona di comfort. Sarà la maniera per cominciare a liberarti delle tue catene. Dedicati ai nuovi incontri, frequenta persone nuove. Qualcuno dovrà decidere, una volta per tutte, se dentro o fuori una storia.

Sagittario

Domani sarai sulla buona strada. La strada verso nuovi successi. Dovrai solo aspettare che finisca il passaggio della Luna in Pesci, prima di fare nuovi passi in avanti. Occhio soprattutto a una figura femminile particolare, perché potrebbe mentirti. Un famigliare anziano forse avrà bisogno di te.

Capricorno

Domani dovresti staccare la spina e concederti un po’ di relax, magari al mare. Anche se le stelle di questi giorni sono valide, in passato ti sei affaticato parecchio. Non dimenticarti di dare un tocco romantico all’amore, come ti incoraggiano a fare Nettuno e Giove. Un amico potrebbe diventare qualcosa di più, forse addirittura un amante…

Acquario

Domani, se qualche progetto o iniziativa andrà a rilento, vorrà dire che andrà dritto verso l’obiettivo. Non c’è motivo di agitarsi. Purtroppo, però, Marte in opposizione a Saturno non renderà la vita facile, specie in amore. l’aspetto economico sarà protetto da Mercurio. Perché non sfruttare questa giornata per prendersi cura di sé, coccolarsi un po’, magari prenotare un appuntamento dal parrucchiere?

Pesci

Domani fatti scivolate ogni cosa addosso, i pettegolezzi, le critiche di chi ti sta vicino. Nettuno, Giove e Luna nel tuo cielo ti porteranno fortuna, nel lavoro e in amore. Non sentirti obbligato a scegliere tra la carriera e il rapporto di coppia. Riuscirai a conciliare entrambi!