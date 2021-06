Oroscopo di oggi, 29 giugno 2021: Branko e Paolo Fox

Ecco l’oroscopo di oggi, 29 giugno 2021 di Branko e Paolo Fox. Scopriamo cosa rivelano le stelle per la giornata di oggi attraverso le predizioni astrologiche di due fra gli astrologi più amati di Italia. Che tu sia un segno di aria, fuoco, terra o acqua, leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox e scoprirai in anticipo cosa avranno in serbo gli astri per oggi martedì 29 giugno.

Oroscopo Branko di oggi 29 giugno 2021: previsioni per tutti i segni

Secondo l’oroscopo di Branko oggi l’Ariete si sveglierà con l’estate in mente, la voglia di mare, sole e relax. Finalmente siete pronti a staccare la spina dopo alcuni mesi piuttosto tosti. Oggi il Toro scoprirà di avere alcuni amici felici di aiutarlo. Basterà mettere da parte l’orgoglio e chiedere. Oggi i Gemelli potrebbe farsi trascinare da una crescente voglia di fare, di azzardare, mettersi in gioco. Occhio, perché con Giove in dissonanza è meglio non trovare scorciatoie ed evitare i passi falsi. Il Cancro oggi potrà puntare dritto all’estero. Che sia un viaggio, un trasferimento o un corso di studi le stelle vi incoraggeranno a buttarvi. Oggi il Leone potrebbe conoscere una persona che gli sarà molto utile sul lavoro. I nati in Vergine saranno alquanto insofferenti, perché vorrebbero tutto e subito, mentre le stelle provocheranno alcuni intoppi. Come consiglia il popolare astrologo Branko siate pazienti e otterrete tutto ciò che desiderate. Oggi la Bilancia dovrebbe firmare un contratto senza timore. Sarà l’inizio di un nuovo ciclo di vita. Lo Scorpione oggi potrà focalizzarsi sulla sua vita sentimentale. Si preannunciano giornate interessanti in amore. Oggi il Sagittario avrà bisogno di enorme prudenza riguardo la forma fisica e l’alimentazione. Negli ultimi tempi potreste aver ceduto a qualche eccesso! Oggi il Capricorno si ritroverà a vivere letteralmente un sogno. Sia l’amore che il lavoro vi riempiranno di gratificazioni. Oggi gli affari e i commerci saranno particolarmente favoriti, cari Acquario. Non restate con le mani in mano. I Pesci infine si troveranno con le spalle al muro. Cosa prediligere tra amore e carriera? Aspettate prima di decidere…

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 giugno 2021: previsioni per tutti i segni

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi l’Ariete sarà pieno di vitalità per i prossimi 15 giorni. Date via a nuovi progetti, a idee creative, programmi per il futuro. Oggi il Toro ci metterà il doppio del tempo per portare a termine le sue cose. Forse dovete solo recuperare l’energia persa negli ultimi tempi. Oggi i Gemelli si sentiranno sotto torchio, dubbiosi o solamente affaticati. Meglio non farsi strapazzare troppo. Una magnifica Luna oggi regalerà al Cancro diverse occasioni di vivere emozioni piacevoli. A poco a poco state risalendo la china. Oggi il Leone dovrà mettere da parte i problemi di carattere pratico e lanciarsi in un nuovo incontro, una nuova relazione, un flirt. Luglio sarà un mese all’insegna dell’amore. Come suggerisce l’astrologo de I Fatti Vostri Paolo Fox oggi i nati in Vergine dovranno impegnarsi per mantenere calma e sangue freddo, anche se ci sono continui ritardi nel concludere un contratto, un affare, una trattativa di lavoro. La Bilancia si sentirà ultra carica, determinata e grintosa come non accadeva da tempo immemore. Oggi lo Scorpione potrà ottenere una piccola rivincita personale. In amore se ci sono ancora incomprensioni, sarebbe il caso di chiarirle al più presto. Oggi il Sagittario sarà di cattivo umore, teso, distratto. Meglio limitare le proprie attività al minimo indispensabile e rimandare gli appuntamenti importanti a una giornata migliore. Le prossime 48 ore permetteranno al Capricorno di recuperare il terreno perso in passato. Anche le coppie in crisi avranno l’occasione di riavvicinarsi. L‘Acquario sta vivendo una vera e propria rivoluzione che travolgerà ogni ambito della loro vita. Infine il segno dei Pesci potrà godersi 24 ore di emozioni intense, passione, batticuore e romanticismo.