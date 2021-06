Oroscopo Paolo Fox domani: mercoledì 30 giugno 2021

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 30 giugno 2021. La settimana sembra iniziata ieri, ma eccoci già a mercoledì! Quali sorprese e quali imprevisti avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le anticipazioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un periodo più felice dal punto di vista relazionale. Il mese di giugno ti ha messo a dura prova, tra contrasti, complicazioni personali, di salute o di lavoro. D’ora in poi, però, potrai goderti giornate entusiasmanti, nuovi incontri, collaborazioni di lavoro proficue, progetti che andranno in porto.

Toro

Domani non dovrai temere di avere stelle contrarie. In questo momento sei sostenuto da un cielo importante, ma potresti sentire il bisogno di maggiore serenità in casa. Le prossime giornate saranno alquanto turbolente in famiglia, in amore. Forse dovrai cercare di evitare una forma di concorrenza, una contesa.

Gemelli

Domani ti trascinerai una certa fiacchezza. Per fortuna la seconda metà della settimana sarà più energica! Mercurio nel tuo cielo ti farà vivere momenti piacevoli, ricchi di emozioni, anche se ti mancherà l’energia di sempre. Negli ultimi tempi ti sei spremuto parecchio. Il mese di luglio potrebbe riservarti alcune sorprese in amore.

Cancro

Domani avrai ancora un oroscopo importante e stimolante, ma occorrerà avere prudenza. Forse qualcuno si è comportato in maniera sleale oppure c’è stata una distrazione, un piccolo fastidio fisico, fatto sta che non sei del tutto tranquillo. Anche se la tua situazione professionale non è ancora messa a fuoco, il prossimo anno ti regalerà grandi soddisfazioni. Le rime due settimane di luglio potrebbero metterti in difficoltà dal punto di vista economico: fai attenzione!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai sforzarti di mettere in un angolo la tua enorme ambizione, il lavoro e dare spazio all’amore. Le prossime settimane saranno talmente importanti per i sentimenti che anche chi non lo vorrà, potrebbe imbattersi in un incontro speciale. Per ciò che concerne la professione ci sarà ancora da mettere a punto un progetto, perfezionare un’idea. Gestire ogni cosa ti richiederà tempo e impegno.

Vergine

Domani dovrai metterti il cuore in pace, se non tutto procederà in maniera lineare e chiara come piace a te. I molti impegni, le situazioni caotiche potrebbe stancarti parecchio. Tieni duro! Anche l’amore e i rapporti interpersonali potrebbero diventare confusi, poco trasparenti. Il prossimo weekend ti permetterà di fare maggiore chiarezza. Per il momento prova a rilassarti un po’ di più.

Bilancia

Domani sentirai di avere grinta e una volontà di ferro. Usale, per mettere a segno una vittoria, sul lavoro o in amore. Con Venere in buona posizione ti aspettano giornate molto promettenti, che tu sia single o in coppia. Anche le relazioni che durante il mese di giugno hanno vissuto un grande strappo, avranno l’opportunità di ricucirlo.

Scorpione

Domani la tua rivincita personale sarà ancora più vicino, ma nel frattempo, per le prossime 48 ore, dovresti evitare di stancarti troppo. Mercoledì e giovedì, infatti, ci sarà chi si sentirà ancora colto da momenti di stanchezza o agitazione. Non mettere da parte l’amore, perché i primi quindici giorni di luglio saranno particolarmente importanti! I sentimenti torneranno in auge con una certa forza.

Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata da prendere con le pinze. La confusione sarà tanta, per cui ti converrà non prendere decisioni importanti per le prossime 24 ore. Cresce in te una profonda agitazione che parla di voglia di libertà, di viaggi e avventure nuove. Una voglia che hai covato a lungo e adesso vuole emergere in tutta la sua irruenza. Stai andando incontro a un bel periodo. Servirà pazienza, se dovrai discutere per chiudere un accordo.

Capricorno

Domani si preannuncia una giornata di grande forza e vitalità, grazie a un Marte non più dissonante. Non dovresti approfittarne troppo, però, e sprecare energie, perché i giorni successivi potrebbe trovarti più affaticato. Stai vivendo un periodo di alti e bassi che proprio non ti va a genio. Cerca di avere pazienza ed evita, per il momento, di strapazzarti troppo.

Acquario

Domani le stelle ti spingeranno a imboccare una strada che non ti farà più guardare indietro. Ormai la tua trasformazione è in atto! È probabile che molto presto ti troverai a voler tagliare qualche rapporto, non sarai più in sintonia con le persone vicine. Luglio sarà un mese piuttosto delicato per l’amore, le relazioni, soprattutto se la persona al tuo fianco non ne vorrà sapere di cambiamenti.

Pesci

Domani potresti sentirti emotivamente fragile, arrivare perfino a credere che tutto il mondo remi contro di te. Prova a vedere un blocco, un cambiamento, un imprevisto di questi giorni come un piccolo aiuto da parte di Giove per regalarti maggiori soddisfazioni in autunno. L’amore, per fortuna, dovrebbe darti più gratificazioni. Le relazioni appena nate, vivranno un mese di luglio particolarmente piacevole.