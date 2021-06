Oroscopo Branko domani, giovedì 1 luglio 2021: pronostici da Sagittario a Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 1 luglio 2021. Siamo arrivati al mese di luglio. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko domani giovedì 1 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani potresti ritrovarti in un gioco di sguardi sexy e ammiccamenti che ti stuzzicherà in modo particolare. Chi è single si prepari, perché luglio potrebbe regalargli occasioni di flirt e avventure, più piccanti e spregiudicate grazie a Venere.

Previsioni Branko domani giovedì 1 luglio 2021: Capricorno

Domani giovedì 1 luglio 2021 un difficile cambio di Luna ti costringerà a usare particolare cautela. Nel corso della giornata dovrai affrontare piccole e inaspettate complicazioni, incomprensioni in famiglia o nel lavoro. Sii prudente!

Oroscopo domani giovedì 1 luglio 2021: Acquario

Domani, se sarai alle prese con una nuova trattativa di lavoro, ti converrà concludere in fretta, non perdere tempo. Sfrutta fino alla fine l’influenza del Sole in Cancro e Mercurio nel segno dei Gemelli, che danno una marcia in più al tuo settore professionale.

Previsioni domani giovedì 1 luglio 2021: Pesci

Come prevede l’oroscopo di Branko domani potrebbero esserci spese impreviste per i figli. Non temere, con Giove ancora nel segno avrai l’occasione di recuperare, ma dovrai darti da fare. La fortuna non ti arriverà per posta o per e-mail!