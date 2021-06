Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 1 luglio 2021: profezie per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 1 luglio 2021. Luglio è arrivato! Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 1 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani inizierà un periodo molto stimolante in amore. Le stelle ti incoraggiano ad abbandonarti alle emozioni senza freni. Nei prossimi giorni potresti imbatterti in una storia tanto travolgente quanto inattesa. Con questo fervore il lavoro passerà in secondo piano. Chi ha da poco cominciato un nuovo percorso sarà ancora tormentato da dubbi. Critiche e polemiche potrebbero essere all’ordine del giorno, tornare in auge richiederà fatica e impegno. Stringi i denti!

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 1 luglio 2021: Vergine

Domani giovedì 1 luglio 2021 ti sveglierai con più forza e motivazione rispetto ai giorni appena trascorsi. Il meglio, però, arriverà durante il weekend, specie in amore. Le coppie potranno recuperare il tempo perduto, mentre i single più incalliti potrebbero incontrare qualcuno che li farà ricredere. Progetti di coppia, nuove storie, idee da realizzare, insomma sta per iniziare un mese piuttosto allettante.

Oroscopo domani giovedì 1 luglio 2021: Bilancia

Domani e venerdì la Luna sarà in opposizione. Forse non potrà intralciare la tua scalata al successo, ma di certo provocherà malumore intorno a te. Dovrai armarti di pazienza e cautela nelle relazioni con gli altri, sennò correrai il rischio di cadere in qualche fraintendimento. Prova a fare buon viso a cattivo gioco, lascia scorrere le incomprensioni e aspetta sabato, quanto ritroverai più energia e vitalità.

Previsioni domani giovedì 1 luglio 2021: Scorpione

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani partiranno due settimane ancora piuttosto complicate. Sul fronte lavorativo ci sarà chi metterà in dubbio ciò che fai. Sul fronte amoroso e famigliare servirà molta prudenza, se ci sono stati contrasti in passato. Nei prossimi giorni una vecchia ruggine potrebbe tornare a galla e causare nuovi problemi. Anche se ti sentirai forte e determinato, converrà farsi scivolare ogni cosa addosso.