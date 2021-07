Oroscopo Branko domani, venerdì 2 luglio 2021: pronostici da Ariete a Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 2 luglio 2021. IL fine settimana è alle porte. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Branko domani venerdì 2 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani la Luna entrerà nel tuo segno. Si tratta di una Luna molto importante che potrebbe portare un nuovo amore o restituire un’invidiabile sintonia mentale con il partner. Mercurio, Marte e Venere non saranno solo concentrati sul lavoro, ma ispireranno anche un desiderio di svago, divertimento. Cautela per quel che riguarda la salute, per via di un Nettuno piuttosto nervoso. Ottimo feeling con il Leone.

Previsioni Branko domani venerdì 2 luglio 2021: Toro

Domani venerdì 2 luglio 2021 si preannuncia una giornata delicata. Il mese di luglio non inizia bene. Purtroppo Venere e Marte provocheranno ancora malcontento, mentre Urano e Saturno insistono sugli stessi gradi. Ci saranno emozioni nascoste da fare emergere, matasse da sbrogliare e, grazie a Sole e Giove in buona posizione, potrai farlo! Non farti travolgere dai sentimenti e dagli eventi, ma governali con la tua proverbiale praticità.

Oroscopo domani venerdì 2 luglio 2021: Gemelli

Domani una bellissima Luna potrebbe portarti un incontro particolarmente stimolante: non mancarlo! Marte e Venere in Leone regalano brio, fascino, voglia di mondanità. Nei prossimi giorni muoverai sotto un cielo compatibile con gli amori estivi, flirt eccitanti, nuove storie che non saranno per forza durature, come spesso accade in estate. A fine mese, oltretutto, Giove tornerà favorevole. Atmosfera piacevole anche nelle coppie più solide.

Previsioni domani venerdì 2 luglio 2021: Cancro

Come prevede l’oroscopo di Branko domani l’ultimo quarto di Luna ti renderà molto nervoso, fin troppo impulsivo. Sii prudente! Anche Venere e Marte saranno pieni di foga e ti sproneranno a partire in quarta, agire senza riflettere. In coppia ti converrebbe contare fino a dieci prima di parlare. Sul lavoro sarebbe il caso di rimandare le scelte a un momento più sereno.