Oroscopo Branko domani, venerdì 2 luglio 2021: pronostici da Leone a Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 2 luglio 2021. IL fine settimana è alle porte. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Branko domani venerdì 2 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani il tuo weekend si aprirà con una splendida Luna ottimista, allegra che avrà il profumo di viaggi, ma anche di sentimenti. Non per niente nelle prossime ore potrebbero arrivare novità in amore. Non sottovalutare la Bilancia, un segno con cui riesci sempre a stabilire una splendida intesa.

Previsioni Branko domani venerdì 2 luglio 2021: Vergine

Domani venerdì 2 luglio 2021 le stelle favoriranno soprattutto le trattative legate agli immobili. Per cui chi sta pensando di comprare o vendere casa potrà cominciare ad agire in questa giornata. Ciò che conta sarà non fare azzardi, non correre rischi. Potrai iniziare a pensare agli affari più rischiosi, ma per concretizzarli sarebbe il caso di aspettare la fine del mese, quando Giove non sarà più opposto.

Oroscopo domani venerdì 2 luglio 2021: Bilancia

Domani dovrai armarti di molta prudenza, specie se percepirai tensioni nell’ambiente. Presto potresti incappare in un rivale alquanto ostinato. D’ora in poi dovresti impegnarti per vincere la tua battaglia amorosa, mettere a posto le cose in famiglia. È tempo di lasciarsi alle spalle tutto ciò che è vecchio e superato, rompere certi schemi, certe abitudini o modi di pensare che non funzionano più.

Previsioni domani venerdì 2 luglio 2021: Scorpione

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani dovresti iniziare a pianificare le tue mosse future. Dovrai fare attenzione e valutare bene cosa potrai fare e cosa no. Non è esclusa qualche possibilità nuova, a sorpresa. Giove in Pesci sarà tuo amico, potrebbe indicarti qualche piccola scorciatoia, come raggiungere chi ti segue. Se sei molto vicino al tuo traguardo professionale, stringi i denti!