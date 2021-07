Oroscopo Branko domani, venerdì 2 luglio 2021: pronostici da Sagittario a Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 2 luglio 2021. IL fine settimana è alle porte. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko domani venerdì 2 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani la Luna, Marte e Venere saranno caldi e passionali come non mai! Potrai spazzare va le tensioni che hanno avvelenato gli ultimi mesi e prepararti a vivere nuovi flirt e conquiste in amore. Si preannuncia un mese particolarmente stuzzicante.

Previsioni Branko domani venerdì 2 luglio 2021: Capricorno

Domani venerdì 2 luglio 2021 ci sarà un cambio di Luna pessima che potrebbe portare nuove complicazioni in casa, in famiglia. Nelle prossime 48 ore dovrai avere grande prudenza anche per quel che riguarda la forma fisica. Possibili fastidi allo stomaco, i bronchi e le articolazioni. Rimanda ogni impegno alla prossima settimana.

Oroscopo domani venerdì 2 luglio 2021: Acquario

Domani, con la Luna in trigono, potresti ritrovarti tra le mani carte scritte che promettono un incarico, una nuova avventura professionale. Approfittate di questo cielo per firmare! Del resto luglio vedrà molti nati in Acquario concentrati sul lavoro, a costo di fare anche delle nottate in bianco. Non perdere nessuna nuova opportunità che bussi alla tua porta.

Previsioni domani venerdì 2 luglio 2021: Pesci

Come prevede l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata molto stimolante per gli investimenti, le questioni legate alla banca. Giove, pianeta della prosperità, si troverà ancora nel tuo cielo e ti aiuterà a muoverti nei meandri della burocrazia, troverà soluzioni efficaci. Marte in Leone vi offrirà una bella determinazione, voglia di farcela.