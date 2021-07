Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 2 luglio 2021: profezie per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 2 luglio 2021. Luglio è appena cominciato. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 2 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata importante, merito di Luna, Marte, Venere e Saturno a favore. D’ora in poi l’amore potrà esplodere, nuove trattative nasceranno in maniera spontanea, le soluzioni saranno a portata di mano. Insomma, potrai risalire la china dopo una primavera che ti ha procurato diversi problemi. Ottimi risultati anche per chi studia o dovrà sostenere un concorso, un esame.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 2 luglio 2021: Toro

Domani venerdì 2 luglio 2021 potresti ritrovarti ancora una certa agitazione addosso, anche se il weekend sarà meno turbolento rispetto alla settimana. Dovresti cercare di ricaricare le pile e recuperare la forma fisica, perché negli ultimi giorni ti è mancata. Le preoccupazioni, anche di lavoro, non sono finite, ma tu per fortuna sei una persona molto forte. Per il momento sembra tutto in stallo o rallentato. Sii cauto con i soldi. Possibili contrasti con un capo o un collega.

Oroscopo domani venerdì 2 luglio 2021: Gemelli

Domani darà il via a un fine settimana molto stimolante in amore. Saranno favoriti i nuovi incontri, le emozioni intense, le conoscenze che nascono in modo spontaneo, proprio come piace a te. Per le coppie più collaudate sarà il momento giusto per confermare una scelta, un progetto, la vostra stessa unione. Ottimo periodo per parlare di matrimonio o di convivenza.

Previsioni domani venerdì 2 luglio 2021: Cancro

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà in quadratura: meglio fare attenzione, perché potrebbe emergere un po’ di nervosismo. In realtà da alcuni giorni ti senti un po’ agitato. Forse stai vivendo un ritardo, un rapporto poco chiaro oppure non riesci a incontrare una persona. Per quanto riguarda il lavoro stai recuperando molto bene, anche se lentamente. Il 2021 è un anno di nuove idee, nuovi orientamenti, mentre il 2022 ti restituirà il successo.