Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 2 luglio 2021: profezie per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 2 luglio 2021. Luglio è appena cominciato. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 2 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si prospetta un‘ottima giornata, sotto ogni punto di vista. In amore potresti fare presto una conoscenza speciale. Le relazioni che in passato hanno vissuto una crisi potranno trovare una soluzione o tentare un riavvicinamento. Giornata interessante anche per i contatti, le telefonate, gli incontri professionali. In generale a luglio avrai maggiori possibilità di azione.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 2 luglio 2021: Vergine

Domani venerdì 2 luglio 2021 finalmente se ne andranno le tensioni vissute nei giorni appena trascorsi. Il fine settimana ti restituirà la serenità, anche in famiglia. Peccato per quella trattativa o quel contratto part-time che non vorresti! In compenso luglio è un mese ideale per coloro che desiderano sposarsi, andare a convivere o progettare qualcosa di importante. Stai ritrovando una buona energia. Ora dovresti provare a recuperare anche un po’ di relax.

Oroscopo domani venerdì 2 luglio 2021: Bilancia

Domani dovrai fare i conti con un piccolo calo fisico, non sarai al top della tua forma. Meno male che già da sabato riuscirai a recuperare. Nelle prossime ore potresti non essere del tutto lucido o forse incapperai in qualche fastidioso contrasto. Ricordati, però, che ora sei molto più forte e hai tutte le risorse per superare ogni problema. Più si risale la china e più è facile trovare rivali, invidiosi. Concentrati sulle nuove iniziative.

Previsioni domani venerdì 2 luglio 2021: Scorpione

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata che richiederà molta cautela, in amore, in famiglia e sul lavoro. In questo momento sei piuttosto insofferente. Hai un malcontento nei confronti dell’ambiente circostante, delle persone vicine che fatichi a contenere. Sii prudente! È molto difficile essere d’accordo con chi ti circonda, forse vorresti allontanarti da una situazione che non ti soddisfa. Fine luglio sarà migliore: tieni duro!