Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 2 luglio 2021: profezie per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 2 luglio 2021. Luglio è appena cominciato. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 2 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata molto intrigante. In verità, tutto il mese di luglio lo sarà, specie dal punto di vista delle emozioni e dei nuovi incontri. Ora è possibile innamorarsi, incontrare qualcuno di speciale, iniziare una storia nuova che ti appassioni. Con Marte e Venere a favore anche il lavoro potrà regalarti delle soddisfazioni. Hai le giuste risorse e un grande voglia di fare!

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 2 luglio 2021: Capricorno

Domani venerdì 2 luglio 2021 sarai ancora un po’ sottotono, ma da sabato potrai recuperare. Ecco perché in questa giornata ti converrà evitare gli strapazzi, non fare le ore piccole, ma puntare tutto sul weekend. Se a giugno hai vissuto momenti difficili in amore e in famiglia, sappi che luglio ti permetterà di ritrovare l’armonia. Questo mese aiuterà anche sul lavoro. Verso la fine di luglio potresti ricevere qualche buona risposta.

Oroscopo domani venerdì 2 luglio 2021: Acquario

Domani inizierà un fine settimana un po’ turbolento, soprattutto per le relazioni, per il rapporto di coppia. Dovrai provare a recuperare un equilibrio, evitare gli sforzi. Le prime due settimane di luglio potrebbero mettere in seria difficoltà molte storie. Anche sul fronte lavorativo ci saranno nuove incertezze. Stai mettendo le basi per un nuovo percorso, ma non sei ancora del tutto convinto di quello che stai facendo.

Previsioni domani venerdì 2 luglio 2021: Pesci

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai un desiderio crescente di vivere emozioni speciali, di costruire qualcosa di bello e buttare via rancori e risentimenti passati. E questo weekend potrebbe accontentarti e farti vivere momenti ricchi di sensazioni. Sul lavoro dovresti sfruttare la presenza di Giove, che a fine mese ti saluterà, per impostare nuovi progetti in vista del futuro.