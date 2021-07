Oroscopo Branko domani, sabato 3 luglio 2021: pronostici da Leone a Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 3 luglio 2021. IL fine settimana è alle porte. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Branko domani sabato 3 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani il tuo cielo sarà ancora rischiarato da una Luna ottimista, vivace che profuma di viaggi e di amore. Non sottovalutare però il lavoro, perché anche in questo settore ci sarà un movimento interessante. Preparati, piuttosto, a vivere una sfida al successo. Marte nel tuo segno ti darà forza contrattuale, determinazione e grinta da vendere.

Previsioni Branko domani sabato 3 luglio 2021: Vergine

Domani sabato 3 luglio 2021 la Luna si avvinerà al cielo dell’amico Toro e ti restituirà il buonumore, la voglia di leggerezza che ti è mancata negli ultimi giorni. Perché non prepari le valigie e parti? Magari solo per il fine settimana, ma non dovresti sprecare questa Luna… Per gli affari dovrai aspettare la fine del mese, quando la tua situazione farà uno scatto in avanti. Nel frattempo, avresti bisogno di un po’ di svago e relax.

Oroscopo domani sabato 3 luglio 2021: Bilancia

Domani sarà una giornata abbastanza difficile dal punto di vista della forma fisica. Nelle prossime ore potresti accusare un leggero calo fisico, nonostante un ottimo Marte. Dovrai fare particolare attenzione allo stomaco e ai reni. Forse sarebbe il caso di eliminare il sale dalla tua dieta e sforzarti di limitare gli aliment troppo grassi ed elaborati, anche se ti piacciono moltissimo. Dovrai metterti nell’ottica di diventare più disciplinato, perché Giove ti renderà particolarmente goloso per tutto il mese!

Previsioni domani sabato 3 luglio 2021: Scorpione

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani comincerà un weekend che ti costringerà a particolare prudenza. Anche se in questi giorni sei molto assorbito dai tuoi impegni, dovresti cercare di rispettare il tuo corpo, non fare le ore piccole, perché hai bisogno di sonno, di pasti regolari e anche un po’ di relax. È vero, hai un fisico molto forte, ma che tende a sfruttare la tua incredibile tenuta nervosa. Quando la fiducia in te stesso vacilla, anche la salute ne risente.