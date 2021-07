Oroscopo Branko domani, sabato 3 luglio 2021: pronostici da Sagittario a Capricorno

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 3 luglio 2021. IL fine settimana è alle porte. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko domani sabato 3 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani i single si sentiranno particolarmente liberi di amare. Luglio vi regalerà occasioni ghiotte di flirt e avventure, ancora più maliziose e scanzonate grazie a Venere. Chi invece ha legami famigliari dovrebbe sforzarsi di tirare fuori tutto, non passare sopra eventuali problemi, non sminuire i contrasti per puro quiete vivere.

Previsioni Branko domani sabato 3 luglio 2021: Capricorno

Domani sabato 3 luglio 2021 il popolare astrologo ti incoraggerà a osare, soprattutto in serata. La Lune approderà nel cielo del Toro e darà una marcia in più ai sentimenti, alle relazioni. Luglio si preannuncia un mese piuttosto intrigante. Promette una vivace attività erotica, sia per le coppie, sia per chi è solo e in cerca di qualche avventura stimolante.

Oroscopo domani sabato 3 luglio 2021: Acquario

Domani potresti sentire particolarmente la stanchezza degli ultimi giorni. Marte, dal segno del Leone, brucia le tue energie fin troppo rapidamente, ti fa correre avanti e indietro per mettere a posto tutto. Anche Venere ci si mette dal canto suo e rende l’amore più complicato, faticoso. Perché per una volta non ti fai servire, anziché girare come una trottola impazzita?

Previsioni domani sabato 3 luglio 2021: Pesci

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani le stelle favoriranno soprattutto le trattative immobiliari. I Pesci alla ricerca di una casa, quelli intenzionati a vendere un immobile dovrebbero agire nelle prossime ore. Giove ancora nel tuo cielo ti offrirà opportunità fortunate, proficue. La Luna che sta per raggiungere il Toro ti offrirà buone intuizioni: approfittane.