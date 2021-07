Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 3 luglio 2021: profezie per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 3 luglio 2021. Il primo weekend di luglio sta per iniziare. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 3 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani inizierà un nuovo ciclo particolarmente favorevole. Finalmente potrai lasciare indietro la pesantezza dell’ultimo biennio e sperare in un futuro più avvincente. Venere in Leone ti regalerà nuove opportunità in amore, perfino con persone che non ti interessano più di tanto. Consiglio: buttati, mettiti in gioco in ogni ambito, perché le possibilità di vittoria saranno tante.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 3 luglio 2021: Toro

Domani sabato 3 luglio 2021 potresti affrontare nuovi conflitti, scaramucce in amore e in famiglia. Non per forza si tratterà di crisi irrimediabili, ma potrebbe esserci solo molta confusione, apprensioni per i soldi. Chi si è fissato con una persona dovrebbe fermarsi e domandarsi se sia davvero la persona che fa al caso suo. Tieni duro, presto le cose miglioreranno! Consiglio: non insistere in una situazione, non continuare a provocare.

Oroscopo domani sabato 3 luglio 2021: Gemelli

Domani potrebbero esserci ancora difficoltà legate a un contratto, un accordo per colpa di quel Giove in aspetto contrario. Per fortuna, a fine luglio comincerà un nuovo transito più favorevole. Nel frattempo dovresti sfruttare la tua voglia di libertà, di svago e creatività. Potrai lanciarti in qualche nuovo progetto, proprio come piace a te! Consiglio: non chiuderti in casa, perché le stelle favoriranno i nuovi incontri.

Previsioni domani sabato 3 luglio 2021: Cancro

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani continuerà il tuo progressivo, seppure lento recupero. Sappi che il cielo sta preparando per te una nuova vita, molto più felice, che darà i primi veri segnali a fine anno. Per il momento potresti sentire forte il desiderio di un amore, nuove emozioni. Consiglio: apriti e ascolta le tue sensazioni. Potrebbero regalarti occasioni importanti.