Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 3 luglio 2021: profezie per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 3 luglio 2021. Il primo weekend di luglio sta per iniziare. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 3 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai fare i conti con una Luna piuttosto faticosa, ma ricordati che le altre stelle saranno dalla tua parte. Sarai traboccante di energia e fortuna! Certo, sul lavoro qualcosa continua non funzionare. Forse non ti è piaciuto un incarico che ti hanno affidato oppure ti preoccupa l’idea di dover ricominciare da capo. Consiglio: concentrati sull’amore, perché potrebbe regalarti quelle emozioni di cui hai bisogno adesso.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 3 luglio 2021: Vergine

Domani sabato 3 luglio 2021 Giove sarà ancora in opposizione. Se stai pensando di risolvere le questioni economiche o legali in breve tempo, dovrai metterti l’animo in pace e aspettare la fine di luglio. Poi, avrai l’opportunità di chiudere un contenzioso, firmare un accordo, anche se non sarà così soddisfacente come speravi tu. Per il momento dovresti rilassarti e fare il pieno di energia. Consiglio: sfrutta quest’ottima Luna per fare progetti in amore.

Oroscopo domani sabato 3 luglio 2021: Bilancia

Domani ti accorgerai che le tensioni vissute finora, specie in amore, se ne sono andate del tutto. Luglio si preannuncia un mese più sereno e piacevole, che ti porterà nuove soluzioni. Più passeranno i giorni e più arriveranno novità interessanti. I rallentamenti, gli intoppi che hai vissuto a giugno saranno solo un ricordo lontano. Ottima l’intesa con il Leone e i Gemelli. Consiglio: perché non recupero un rapporto che negli ultimi tempi si è incrinato?

Previsioni domani sabato 3 luglio 2021: Scorpione

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai colto da molto nervosismo. Una certa situazione di lavoro o di amore ti sta mettendo a disagio a tal punto che stai pensando seriamente di andartene. Del resto fa parte di te questo essere drastico. Quando ti senti in imbarazzo, quando stai male, alzi i tacchi e te ne vai, senza guardarti indietro. Consiglio: stringi i denti! Arriverà anche la tua rivalsa.