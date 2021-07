Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 3 luglio 2021: profezie per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 3 luglio 2021. Il primo weekend di luglio sta per iniziare. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 3 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’amore tornerà in auge a tal punto da mettere il lavoro in secondo piano. Anche se dovrai fare scelte riguardo la tua professione, comprenderai che sarà meglio aspettare, per alcuni addirittura qualche mese. Marte e Venere saranno in ottima posizione: approfittane, per puntare tutto sui sentimenti. Consiglio: sfrutta il weekend per staccare la spina e magari cominciare a guardarti attorno.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 3 luglio 2021: Capricorno

Domani sabato 3 luglio 2021 finalmente potrai lasciarti alle spalle i problemi vissuti in famiglia e in coppia a giugno e prepararti a vivere un luglio molto più piacevole. A fine mese, intorno al 22, potrebbe esserci perfino novità interessanti… Nel frattempo, potrai rimetterti in gioco, riavvicinarti a una persona o cominciare a guardarti intorno. Consiglio: ti aspetta un weekend intrigante per fare nuovi incontri o per vivere momenti speciali con il partner. Sfruttalo al meglio.

Oroscopo domani sabato 3 luglio 2021: Acquario

Domani sentirai una profonda insofferenza. Potresti avere la spiacevole sensazione che tutto il mondo sia contro di te. In verità, sei tu che stai cambiando interiormente e non ti rendi conto che chi ti sta vicino non è più in sintonia con le tue idee. Sarà difficile avere a che fare con le persone che ti costringeranno a fingere, a non essere te stesso del tutto. Nelle situazioni che soffocheranno il tuo bisogno di liberazione, finirai con lo stare male. Consiglio: cerca di lasciare andare la tua ansia, la necessità di avere tutto sotto controllo.

Previsioni domani sabato 3 luglio 2021: Pesci

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani qualcuno sarà assalito da qualche momento di rabbia, dovuto al fatto che senti di dover dare sempre e di non ricevere mai. Il fatto è che tu tendi a offrire molte garanzie, molto affetto non appena conosci qualcuno, per poi scoprire, solo in seguita, che non le merita. Consiglio: non sottovalutare gli incontri fatti a giungo, perché potrebbero regalarti belle emozioni nel weekend.