Oroscopo Branko domani, domenica 4 luglio 2021: pronostici da Leone a Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 4 luglio 2021. Il weekend sta per giungere al termine. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Branko domani domenica 4 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai fare i conti con gli effetti di una Luna in quadratura. Non sarà nulla di preoccupante! Marte nel segno ti infonde energia, vivacità e grinta a non finire. Eppure in questa domenica potresti accusare un leggero calo fisico o qualche fastidio di troppo. Meglio fare attenzione alla dieta, non eccedere a tavola e nel bere. Magari, perché no, concedersi un momento per un po’ di attività fisica, come il nuoto.

Previsioni Branko domani domenica 4 luglio 2021: Vergine

Domani domenica 4 luglio 2021, complice una Luna piuttosto insidiosa, sentirai una voglia crescente di libertà. Chi non potrà ancora preparare le valigie e partire, dovrebbe comunque assecondare questo desiderio e concedersi una gita, un piccola trasferta altrove. Il Sole in trigono ti darà energia e vitalità, un desiderio profondo di stare in mezzo agli altri. Il peggio sembra essere passato e da domani l’ansia dei giorni scorsi sarà solo un ricordo passato.

Oroscopo domani domenica 4 luglio 2021: Bilancia

Domani il Sole sarà ancora in aspetto contrario: dovrai mettere in preventivo un piccolo disturbo o un po’ di stanchezza fisica, del malumore. Per fortuna, però, le altre stelle profumano già di estate e divertimento, di amore. Perché non sfruttare questo giorno festivo per organizzare una gita piacevole con chi ami, magari al lago? Sarebbe una maniera efficace per ricaricare le pile.

Previsioni domani domenica 4 luglio 2021: Scorpione

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani la Luna sarà in opposizione. Cattivo segno, perché la signora bianca dello zodiaco ti infonderà stanchezza, sonno, agitazione. Anche se sei vicino a un traguardo importante di lavoro, domenica dovresti concederti un break. Non sottovalutare i segnali che invia il tuo corpo. Riposa di più, mangia in modo regolare e regalati un po’ di distrazione.