Oroscopo Branko domani, domenica 4 luglio 2021: pronostici da Sagittario a Capricorno

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 4 luglio 2021. Il weekend sta per giungere al termine. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko domani domenica 4 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani l’amore sarà al centro dei tuoi pensieri. Con Marte e Venere in aspetto favorevole sarai caldo, passionale, desideroso dell’altro. Chi in passato ha vissuto una delusione o un tradimento, d’ora in avanti sarà disposto a perdonare e riabbracciare il partner con lo stesso entusiasmo di prima. Cercate solo di non esagerare e diventare troppo possessivi, altrimenti finirete con il restare soli.

Previsioni Branko domani domenica 4 luglio 2021: Capricorno

Domani domenica 4 luglio 2021 la Luna sarà nel cielo dell’amico Toro e da lì emanerà vitalità e voglia di mettersi in gioco. Urano, sempre in Toro, influirà nel tuo settore dell’amore. Nei prossimi giorni saranno probabili forti attrazioni, nuove storie, magari nate sui siti dedicati agli incontri. Chissà che da un’amicizia virtuale non nasca in seguito qualcosa di più…

Oroscopo domani domenica 4 luglio 2021: Acquario

Domani non sarà affatto una giornata facile. Questa domenica potresti soffrire perfino di ansia e insonnia. La Luna dissonante, Marte e Venere in opposizione renderanno gli affari di cuore alquanto turbolenti. È probabile che qualche tuo amico, vedendoti così nervoso e irrequieto, si chiederà cosa stia capitando nella tua vita. Non farne un dramma! Si tratta di pianeti passeggeri.

Previsioni domani domenica 4 luglio 2021: Pesci

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani sarà la giornata ideale per concedersi una pausa dagli impegni quotidiani. In queste ore dovresti organizzare una gita al mare, regalarti un po’ di relax, sole e svago in compagnia di persone care. Anche se Giove e Marte stanno mettendo il lavoro e gli affari in primo piano, anche tu hai bisogno di staccare la spina e riempire le riserve di energia. Occhio solo ai piccoli equivoci, a eventuali fraintendimenti che Mercurio in quadratura con Nettuno potrebbe provocare.