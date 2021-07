Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 4 luglio 2021: profezie per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 4 luglio 2021. La domenica è ormai alle porte. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 4 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata di grande forza e vitalità, grazie all’alleanza di Marte, Venere e Saturno. Stai risalendo la china in maniera evidente. In questo momento solo qualche piccolo disturbo fisico potrebbe offuscare il tuo buonumore, ma non sarà niente di cui preoccuparsi. Luglio sarà un mese pieno di sorprese, di opportunità legate a nuovi accordi, a relazioni che potranno nascere in modo spontaneo a patto che tu abbia voglia di metterti in gioco. Consiglio: nelle prossime settimane focalizzati sull’amore.

Previsioni Paolo Fox domani domenica 4 luglio 2021: Toro

Domani domenica 4 luglio 2021 dovrai cercare di farti scivolare le tensioni addosso. In questo momento non riesci a goderti l’amore, perché sei assalito da momenti di sfiducia oppure ricevi delle critiche che ti fanno stare male. Intorno a te non si respira un’atmosfera serena e questo ti leva tranquillità. Dovrai metterti l’animo in pace se sul lavoro non otterrai ciò che desideri. Il 2021 è un anno in cui si costruisce, si procede a piccoli, costanti passi in avanti. Consiglio: non dare troppo spazio alla tua agitazione interiore.

Oroscopo domani domenica 4 luglio 2021: Gemelli

Domani sarai accompagnato da questa voglia di amare e di vivere emozioni nuove che senti da qualche giorno. Luglio si preannuncia un mese generoso in questo senso! Già a partire dalle prossime ore potrebbe nascere qualche flirt o attrazione nei confronti di un Leone o di un Ariete, due segni che ti piacciono per la loro enorme vitalità. Sfrutta le prime settimane del mese per fare progetti di coppia o per fare nuovi incontri, perché dal 27 in poi potrebbero tornare piccole scaramucce. Consiglio: fai particolare attenzione a una questione finanziaria, legale o immobiliare, effetto di Giove ancora dissonante.

Previsioni domani domenica 4 luglio 2021: Cancro

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani ti sveglierai con l’intenzione di fare molti nuovi progetti. In questo momento senti il bisogno di riflettere e osservare. Vedrai che presto arriverà in maniera naturale la fase di attività, di azione. Il prossimo inverno potrebbe offrirti nuove occasioni di lavoro, del tutto inattese. Anche se per il momento non hai le idee chiare, sii fiducioso e vai avanti! Consiglio: luglio sarà un mese fortunato per le storie nate a giugno. Qualcuno penserà perfino alla convivenza o al matrimonio. Chi è ancora da solo dovrebbe cominciare a guardarsi intorno.