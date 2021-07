Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 4 luglio 2021: profezie per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 4 luglio 2021. La domenica è ormai alle porte. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 4 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti accusare un leggero calo fisico o diventare più pensieroso del dovuto. Il fatto è che ti frullano in testa moltissimi pensieri riguardo il lavoro. Sono giorni di cambiamenti, di ripartenze e recuperi. Sei talmente assorbito dai tuoi pensieri di non accorgerti degli altri! Qualcuno potrebbe ritrovarsi nel mezzo di una situazione sentimentale pericolosa. Fate attenzione se state tenendo il piede in due scarpe! Consiglio: sii prudente nei rapporti con gli altri, altrimenti ti ritroverai a litigare.

Previsioni Paolo Fox domani domenica 4 luglio 2021: Vergine

Domani domenica 4 luglio 2021 avrai una grande capacità di azione, voglia di riappacificarti con alcune persone. Sei pronto a riportare l’armonia nella tua vita e nelle relazioni. Del resto, luglio e agosto saranno due mesi ricchi di promesse in amore, sia per le coppie, sia per chi è da solo. Sul fronte lavorativo i nati in Vergine più ambiziosi potrebbero avere la sensazione di essere rimasti a bocca asciutta. Per fortuna stai per liberarti di Giove contrario! Dal 28 il pianeta comincerà un nuovo transito. Consiglio: ciò che più conta adesso è ottenere le garanzie per il tuo futuro professionale.

Oroscopo domani domenica 4 luglio 2021: Bilancia

Domani sentirai particolare bisogno di certezze in amore. Eppure, tu stesso fatichi a capire che direzione ha preso il tuo cuore! I prossimi tre mesi saranno vantaggiosi per tutte le relazioni nate in passato e permetteranno anche di fare progetti importanti. Approfittane! Anche chi è in cerca di una persona speciale avrà la sua occasione in questi giorni. Insomma, non stai più vivendo i blocchi che hai incontrato in amore e sul lavoro di inizio anno, ma c’è da rimboccarsi le maniche e recuperare. Consiglio: non restare fermo, nemmeno sul lavoro. Se non tutto procede a gonfie vele, forse è arrivato il momento di cambiare strategia. Presta più attenzione alla tua forma fisica.

Previsioni domani domenica 4 luglio 2021: Scorpione

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai ancora molto nervoso e amareggiato, specie per quel che riguarda il lavoro e i rapporti con gli altri. Negli ultimi tempi qualcuno ti ha deluso profondamente, forse ti sei sentito tradito o maltrattato. Sebbene tu faccia finta di niente, in realtà ci stai male. All’esterno appari forte e indifferente, ma ben pochi hanno capito quanto tu sia sensibile e fragile! Consiglio: se riterrai opportuno darci un taglio con un rapporto o una situazione professionale, farai bene! Lo spazio che che si libererà, potrai riempirlo di nuove speranze per il futuro.