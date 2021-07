Oroscopo Branko domani, lunedì 5 luglio 2021: pronostici da Ariete a Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 5 luglio 2021. Il weekend sta per finire e una nuova settimana si sta affacciando. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Branko domani lunedì 5 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani la Luna influirà soprattutto le questioni pratiche, finanziarie e burocratiche. Dovresti approfittarne, per andare in banca e chiarire, risolvere quella questione rimasta in sospeso o per avanzare la richiesta a cui pensi da tempo.

Previsioni Branko domani lunedì 5 luglio 2021: Toro

Domani lunedì 5 luglio 2021 la Luna, il Sole e Giove in aspetto favorevole potrebbero portarti un’occasione d’oro da non rifiutare. Ricordati, però, di concentrare le firme di eventuali accordi e contratti tra il 13 e il 17, perché saranno giornate molto promettenti.

Oroscopo domani lunedì 5 luglio 2021: Gemelli

Domani sarai colto da uno slancio generoso nei confronti di qualcuno, che sia un famigliare o un conoscente. Stai vivendo un bel momento. Sfruttalo al meglio, per risolvere contrasti, scaramucce in casa, impostare un dialogo onesto e aperto con le persone vicine.

Previsioni domani lunedì 5 luglio 2021: Cancro

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani dovrai usare molta cautela, specialmente per quel che riguarda la forma fisica. Marte e Venere ti renderanno parecchio goloso, forse troppo… A lungo andare potrebbero affaticarsi i reni: dovresti bere più acqua naturale.