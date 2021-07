Oroscopo Branko domani, lunedì 5 luglio 2021: pronostici da Leone a Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 5 luglio 2021. Il weekend sta per finire e una nuova settimana si sta affacciando. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Branko domani lunedì 5 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai fare particolare attenzione per gestire il tuo umore variabile senza incappare in qualche guaio. Marte in quadratura a Urano potrebbe amplificare la tua natura ribelle, la voglia di mandare tutto all’aria. Sii prudente!

Previsioni Branko domani lunedì 5 luglio 2021: Vergine

Domani lunedì 5 luglio 2021 un cielo particolarmente importante potrebbe portarti qualche sorpresa piacevole. Qualcuno riceverà notizie dall’estero, un’opportunità che cambierà molti progetti per il futuro. Siate con le antenne sollevate!

Oroscopo domani lunedì 5 luglio 2021: Bilancia

Domani il passaggio della Luna nel segno del Toro influirà positivamente sulla tua vita pratica, Più di una Bilancia potrebbe essere impegnata a discutere di patrimonio famigliare, beni e proprietà di famiglia.

Previsioni domani lunedì 5 luglio 2021: Scorpione

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata piuttosto complicata, specie sul lavoro. Sarà un inizio settimana sciupato da qualche contrasto nelle collaborazioni. Sforzati di mantenere calma e savoir-faire.