Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 5 luglio 2021: profezie per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 5 luglio 2021. La domenica volge al termine e una nuova settimana sta per cominciare. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 5 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani partirà una nuova settimana ricca di promesse, soprattutto in amore, almeno fino a giovedì. L’amore potrà esplodere, declinato in tantissimi modi diversi: relazione di coppia, le amicizie, perfino il tuo lavoro. Sarai stracolmo di idee creative e passione. Consiglio: rimboccati le maniche e buttati!

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 5 luglio 2021: Toro

Domani lunedì 5 luglio 2021 dovrai essere cauto, soprattutto dal punto di vista finanziario. Negli ultimi giorni potresti esserti infilato in una situazione poco raccomandabile: meglio fare attenzione! Anche in amore correrai il rischio di coltivare un rapporto poco trasparente. Consiglio: se qualcuno dovese criticarti, fatti scivolare ogni cosa addosso.

Oroscopo domani lunedì 5 luglio 2021: Gemelli

Domani comincerà una settimana che potrebbe rivelarsi vantaggiosa, sotto ogni punto di vista. Sul fronte lavorativo, però, non tutti i progetti decolleranno come vorresti tu. Le circostanze esterne potrebbero metterci lo zampino. Sappi, però, che Mercurio e Saturno saranno dalla tua parte! Consiglio: dovresti impegnarti sodo sul lavoro e vedrai che i risultati arriveranno!

Previsioni domani lunedì 5 luglio 2021: Cancro

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti dare più spazio all’amore. Anche se a inizio anno hai vissuto una crisi profonda, anche se hai paura di soffrire oppure ti senti insofferente, alla fine tu sei nato per vivere in coppia. Guai a rimanere da soli! Consiglio: dovresti sfruttare Giove in ottimo aspetto per cominciare a fare progetti di lavoro in vista di settembre.