Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 5 luglio 2021: profezie per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 5 luglio 2021. La domenica volge al termine e una nuova settimana sta per cominciare. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 5 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’amore sarà protagonista indiscusso. Non potrebbe essere altrimenti con Marte, Venere nel segno, Mercurio in aspetto favorevole. Prova a non sciupare l’umore dai problemi di lavoro, dall’insofferenza che provi in questi giorni. Consiglio: occhio ai soldi, specie se hai in mente di rinnovare casa!

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 5 luglio 2021: Vergine

Domani lunedì 5 luglio 2021 si prospetta un’ottima giornata, grazie a una magnifica Luna nel segno dell’amico Toro. Ti sveglierai pieno di vitalità, sarai pronto a mettere una pietra sopra le ultime tensioni vissute sul lavoro. Buttati alle spalle gli sgambetti che ti ha rivolto una persona invidiosa. Consiglio: concediti del relax e comincia a concentrarti sull’amore. A fine luglio Venere approderà nel tuo cielo!

Oroscopo domani lunedì 5 luglio 2021: Bilancia

Domani sarà la giornata perfetta per rimettersi in careggiata. Potrai contare su alleati di tutto rispetto, del calibro di Venere, Marte, Saturno e Mercurio. Raccogli energia, la voglia di metterti in gioco nuovamente e scendi in campo! Consiglio: dovresti fare più attenzione ai soldi, non è un periodo molto fortunato!

Previsioni domani lunedì 5 luglio 2021: Scorpione

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani darà il via a una settimana piuttosto faticosa. In realtà, già da giorni ti trascini tensioni in amore e nel lavoro. Non te la stai passando bene! Negli ultimi tempi sei parecchio confuso, frastornato e agitato. Sforzati, però, di contenere la tua natura impulsiva. Consiglio: prova a diventare più diplomatico, altrimenti compirai delle azioni di cui, poi, potresti pentirti.