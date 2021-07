Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 5 luglio 2021: profezie per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 5 luglio 2021. La domenica volge al termine e una nuova settimana sta per cominciare. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 5 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una settimana molto interessante. Ormai i brutti momenti vissuti in amore lo scorso inverno sono solo un ricordo lontano. D’ora in avanti, e fino al 20 luglio, avrai occasioni ghiotte, rapporti sentimentali anche part-time. È probabile che anche sul lavoro avrai voglia di riprendere in mano un vecchio progetto o una passione dimenticata. Consiglio: domani sera vai a letto presto, perché martedì e mercoledì saranno due giorni piuttosto fiacchi.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 5 luglio 2021: Capricorno

Domani lunedì 5 luglio 2021 sarà una giornata da sfruttare al meglio, proprio come martedì e mercoledì. Se hai una trattativa in corso, un affare da chiudere dovresti agire in questo inizio settimana. Dopodiché le stelle ti metteranno con le spalle al muro: sarà tempo di staccare il cervello e rilassarsi un po’. Consiglio: metti da parte ogni ripensamento, ogni recriminazione.

Oroscopo domani lunedì 5 luglio 2021: Acquario

Domani potresti trascinarti un certo nervosismo emerso lo scorso weekend. Il fatto è che la tua trasformazione è in corso d’opera, ma non c’è niente che potrai fare adesso per contenerla e direzionarla come vuoi tu. Dovresti solo lasciarti andare, seguire il flusso con fiducia, senza forzature. Consiglio: dovrai armarti di molta pazienza, perché questi giorni non ti daranno le risposte o le conferme di cui avresti bisogno.

Previsioni domani lunedì 5 luglio 2021: Pesci

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata in cui portare a termine gli impegni più gravosi, senza posticiparli a martedì o mercoledì. Non stai vivendo grosse difficoltà, eppure sei pieno di confusione e incertezze sul lavoro che rischierai di riversare anche in amore. Sii prudente! Stringi i denti: in autunno tutto diventerà più a fuoco!