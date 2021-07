Oroscopo Branko domani, martedì 6 luglio 2021: pronostici da Leone a Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 6 luglio 2021. È appena cominciata una nuova settimana di luglio. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Branko domani martedì 6 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani potrai contare sullo zampino di una gran bella Luna, nell’amico Gemelli, per l’amore, le relazioni. Si preannuncia un martedì che favorirà in particolare modo le nuove conoscenze, gli incontri vivaci oppure i progetti di coppia. Ti aspettano giorni molto spensierati, armoniosi anche per la vita in due: non fari passare senza gustarli a pieno!

Previsioni Branko domani martedì 6 luglio 2021: Vergine

Domani martedì 6 luglio 2021 servirà particolare cautela sul lavoro. In questo periodo qualcosa ti sta turbando. Non tutto fila liscio, qualcuno ti sta mettendo i bastoni fra le ruote. Dovrai tenere duro fino alla fine del mese, quando finalmente la situazione avrà uno scatto. Per il momento ti converrà mantenere la guardia alta, perché potresti incappare in alcuni rivali molto agguerriti.

Oroscopo domani martedì 6 luglio 2021: Bilancia

Domani sarà una giornata molto vantaggiosa, specie per il lavoro. I progetti che stanno nascendo durante questo lungo passaggio di Mercurio nel segno dei Gemelli, che riguardano nuovi sbocchi professionali, contatti oltre i confini italiani, ti mettono in prima linea. Potresti ricevere presto notizie dall’estero, ritrovarti tanti occhi puntati addosso.

Previsioni domani martedì 6 luglio 2021: Scorpione

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani dovrai fare molta attenzione, perché sarai coinvolto in alcune questioni economiche importanti, spartizioni, finanziamenti. Dal pomeriggio in poi la Luna lascerà l’opposizione per entrare in Gemelli e tu ritroverai più energia e vitalità. Meglio rimandare le discussioni alla seconda metà della giornata.