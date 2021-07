Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 6 luglio 2021: profezie per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 6 luglio 2021. La settimana è appena iniziata. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 6 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna, Mercurio, Marte e Venere saranno in posizione favorevole. Comincerai la giornata con molta voglia di fare, di recuperare il tempo perduto. In questo momento ciò che più conta è agire, mettere le mani in pasta in qualche nuovo progetto. Trattative e relazioni nasceranno in maniera spontanea. Non ti preoccupare se ci saranno problemi o contrattazioni che andranno per le lunghe, perché questo cielo ti aiuterà a superare ogni intoppo. Consiglio: anche se i progetti partiranno nella confusione, tu vai avanti!

Previsioni Paolo Fox domani martedì 6 luglio 2021: Toro

Domani martedì 6 luglio 2021 sarai assorbito da mille questioni di lavoro, di relazioni. Il fatto è che in questo periodo è facile riversare l’agitazione nei rapporti con gli altri. Tu hai le idee chiare, ma chi ti circonda non sa bene cosa fare. Certe volte ti senti solo ad affrontare tutto e tutti. Anche in amore servirà particolare pazienza. Non trasportare i problemi di lavoro nella coppia! Ora come ora pensare di chiudere una storia o tradire non sarebbe proprio la strada più giusta. Consiglio: sforzati di farti scivolare addosso le tensioni che nascono nella coppia, non prendere decisioni drastiche, perché a fine mese potresti pentirtene.

Oroscopo domani martedì 6 luglio 2021: Gemelli

Domani la Luna domicilierà nel tuo segno. Avrai voglia di aprirti, comunicare con le persone vicine, confidarti senza limitazioni. Chi riuscirà a sfruttare la propria creatività, la propria fantasia per cercare nuove strade da percorrere, trovare soluzioni efficaci, acquisterà più forza. Questo cielo favorisce soprattutto le attività creative, anche quelle rimaste ferme a lungo. In amore qualcosa non va. Forse il partner non è disposto ad accettare tutte le tue scelte. Consiglio: meglio chiarire nelle prime settimane di luglio, perché a partire dal 22 le stelle saranno meno amiche.

Previsioni domani martedì 6 luglio 2021: Cancro

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai sostenuto da un cielo decisamente emozionante e pieno di passione. Sarebbe un peccato sprecarlo, pensando solo al lavoro o rimanendo attaccato al passato. Queste stelle sono utili per chi avrà voglia di rimettersi in gioco. Se negli ultimi giorni ci sono state dispute con il partner, è probabile che siano dipese dal fatto che non ti seni sentito al centro della sua attenzione. Consiglio: buttati alle spalle risentimenti e scaramucce e concediti ai sentimenti, alle sensazioni piacevoli.