Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 6 luglio 2021: profezie per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 6 luglio 2021. La settimana è appena iniziata. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 6 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e mercoledì saranno due giornate faticose, per via di quella Luna in opposizione. Potresti sentirti stanco, accusare qualche piccolo disturbo fisico, forse alle gambe e ai piedi, astrologicamente i tuoi punti deboli. Approfitta di queste 48 ore per riposare un po’, rallentare il ritmo e prestare attenzione alla forma fisica. Sarebbe utile una bella passeggiata in mezzo alla natura, per ritrovare forza. Consiglio. Rimanda ogni impegno e discussione a venerdì, quando recupererai la vitalità e la voglia di amare.

Previsioni Paolo Fox domani martedì 6 luglio 2021: Capricorno

Domani martedì 6 luglio 2021 e mercoledì 7 saranno due giorni validi, mentre le 48 ore seguenti potrebbe essere più agitate. Il tuo lavoro avrà un recupero importante a partire dal 22, potresti ottenere qualche buona risposta. Nel frattempo, potresti sentirti ancora un po’ sotto pressione, affaticato. Forse non stai ricevendo le occasioni che avresti voluto! In amore dovresti approfittare di Giove in aspetto favorevole per ritrovare l’armonia. Consiglio: lasciati alle spalle le tensioni vissute il mese scorso. Luglio sosterrà tutti i progetti di coppia.

Oroscopo domani martedì 6 luglio 2021: Acquario

Domani avrai anche la Luna dalla tua parte. Finalmente il cattivo umore che ti ha afflitto durante lo scorso weekend se ne andrà del tutto! D’ora in poi dovrai avere molta pazienza, fartene una ragione. La tua vita si trove nel bel mezzo di una grande trasformazione. Tornare indietro non è più possibile, ma ancora non è certo il tuo futuro. Ecco, perché di tanto in tanto sei assalito da dubbi e incertezze. Consiglio: non cercare di aggrapparti al passato, ai vecchi ambienti, a vecchie relazioni. Guarda avanti, cambia, rinnova il luogo in cui vivi. In amore non trincerarti dietro un silenzio, ma confrontati con tranquillità.

Previsioni domani martedì 6 luglio 2021: Pesci

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani e mercoledì si preannunciano due giornate difficili, piene di tensioni e di stanchezza. Il fatto è che potrebbero esserci problemi con una persona conosciuta da poco, forse diventerai particolarmente sospettoso e diffidente. Per sfuggire a una discussione, ti ritroverai a mentire, a cercare una scusa per rimanere da solo. Consiglio: meglio riguardarsi, fare lo stretto indispensabile e rimandare le decisioni importante più in là.