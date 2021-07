Oroscopo Branko domani, giovedì 8 luglio 2021: Leone romantico, Bilancia fa un incontro speciale

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 8 luglio 2021.Abbiamo appena oltrepassato la metà settimana e ci avviciniamo sempre più al weekend. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Branko domani giovedì 8 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani il nuovo cambio di Luna realizzerà un vero sogno romantico. Molti Leone, soli da tempo, potrebbero fare nuovi incontri speciali, conoscere una persona particolarmente interessante. Sarà un momento importante e armonioso anche per la vita di coppia: non farlo trascorrere, senza godertelo a pieno!

Previsioni Branko domani giovedì 8 luglio 2021: Vergine

Domani giovedì 8 luglio 2021 arriverà un aiuto in soccorso dei nati in Vergine che hanno dovuto affrontare diversi nemici agguerriti. A poco a poco ritroverai la serenità, in casa e sul lavoro, grazie ai nuovi passaggi della Luna, ma soprattutto di Mercurio, tuo protettore. Dovrai stringere i denti ancora pochi giorni e poi la stella degli affari si sposterà in Cancro.

Oroscopo domani giovedì 8 luglio 2021: Bilancia

Domani sarà una giornata importante, specie per i sentimenti. Potrai muoverti sotto un cielo già molto estivo, vitale e spensierato, soprattutto per l’amore. Sei circondato da persone che ti stimano, ti apprezzano, ti amano. Chi si sente solo, potrebbe imbattersi presto in un incontro speciale…

Previsioni domani giovedì 8 luglio 2021: Scorpione

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani, il nuovo passaggio della Luna in Cancro, tuo amico, ti darà l’energia che ti è mancata negli ultimi giorni. Verso sera recupererai vitalità e voglia di amare. Dovresti approfittarne per staccare il cervello dai problemi pratici e concederti un po’ di riposo e distrazione. Ogni tanto anche il tuo corpo ha bisogno di attenzioni!