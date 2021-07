Oroscopo Branko domani, giovedì 8 luglio 2021: pronostici da Ariete a Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 8 luglio 2021.Abbiamo appena oltrepassato la metà settimana e ci avviciniamo sempre più al weekend. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Branko domani giovedì 8 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani, dal primo pomeriggio in poi, sarai assalito da un profondo nervosismo, effetto del nuovo cambio di Luna. Si preannunciano tre giorni piuttosto polemici, affaticati. Meglio godersi l’estate, riposarsi e rimandare le discussioni alla prossima settimana. Sii prudente!

Previsioni Branko domani giovedì 8 luglio 2021: Toro

Domani giovedì 8 luglio 2021 dovresti prenderti del tempo per parlare in famiglia o con il partner a cuore aperto. Se saprai spiegare con onesta e calma le tue esigenze di più spazio, a casa capiranno. Ricordati, però, che questo vale a sua volta per il coniuge, qualora fosse lui a chiedere dei cambiamenti.

Oroscopo domani giovedì 8 luglio 2021: Gemelli

Domani, durante le prime ore pomeridiane, la Luna ti lascerà per approdare nel segno del Cancro. Da lì, la dama bianca dello zodiaco darà una bella mano alla tua vita pratica. Progetti professionali, accorsi, trattative, compravendite immobiliari, investimenti fatti in questo momento potranno rivelarsi proficui in futuro.

Previsioni domani giovedì 8 luglio 2021: Cancro

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani, in tarda mattinata, la Luna farà il suo ingresso nel tuo cielo. A poco a poco diventerai più charmant e ammaliante del tuo solito. Si prospettano tre giornate particolarmente importanti per te: dovresti cogliere al volo qualsiasi opportunità si presenti nella tua vita. Poco dopo arriverà anche Mercurio e il tuo lavoro avrà un rilancio incredibile.