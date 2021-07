Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 8 luglio 2021: profezie per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 8 luglio 2021. Ci lasciamo alle spalle la prima metà della settimana. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 8 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il nuovo transito della Luna in Cancro potrebbe creare qualche piccolo intoppo, dei rallentamenti o semplicemente un po’ di nervosismo. Niente di cui crucciarsi troppo, perché per il resto sei protetto da un cielo splendido. La fine di luglio, oltretutto, aprirà le porte a una seconda metà dell’anno davvero interessante. Fai attenzione alle discussioni in famiglia!

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 8 luglio 2021: Toro

Domani giovedì 8 luglio 2021 e venerdì saranno due giornate valide, specialmente per la tua professione. Potrai prendere alcune iniziative, azzardare un passo in avanti, ma senza rischiare troppo! La cautela non dovrebbe mai lasciarti in questo mese, anche dal punto di vista finanziario. L’amore sarà in leggero calo per tutto luglio; è un cielo minato dalle incomprensioni in famiglia. Dovresti evitare di portare le preoccupazioni di lavoro nella coppia. Rinvia ogni discussione alla fine della settimana!

Oroscopo domani giovedì 8 luglio 2021: Gemelli

Domani sarà un’altra giornata molto promettente, sotto ogni punto di vista. Dovresti approfittare di queste stelle per fare nuove proposte, prendere in considerazione nuove collaborazioni. Momento importante anche l’amore, grazie alla complicità di Venere e Marte. Si tratta di un’estate particolare e interessante per tutti i Gemelli, che siano single, legati da tempo oppure impegnati in una relazione ufficiosa, sebbene ancora per poco…

Previsioni domani giovedì 8 luglio 2021: Cancro

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani cominceranno 48 ore piuttosto agitate e frastornate, colpa della Luna nel segno. Nel lavoro potresti incorrere in qualche momento di disagio, forse proveranno a metterti in cattiva luce oppure in un angolo. Non cedere al pessimismo! Il peggio è ormai alle tue spalle! D’ora in avanti ci sarà solo la tua rimonta professionale. Il 12 Mercurio, stella degli affari, raggiungerà il tuo segno e porterà con sé grosse novità. In amore cambiamenti o conferme importanti in arrivo.