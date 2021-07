Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 8 luglio 2021: rivelazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 8 luglio 2021. Ci lasciamo alle spalle la prima metà della settimana. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 8 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, così come i giorni seguenti, dovresti puntare tutto sull’amore e sfruttare al meglio la presenza di Venere e Marte nel tuo cielo. In questo periodo sta maturando in te la piena consapevolezza di quanto gli affetti contino, per cui lascia perdere i pensieri negativi e privilegia tutte le opportunità. Sul lavoro, purtroppo, le cose andranno peggio. Non c’è ancora quella ripartenza che desideri da tempo. Non mollare!

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 8 luglio 2021: Vergine

Domani giovedì 8 luglio 2021 e venerdì saranno due giorni migliori rispetto a quelli appena trascorsi. Inoltre, a partire dal 22 luglio potrebbero esserci novità interessanti sul lavoro. Se in questo periodo non sei soddisfatto a livello professionale, stringi i denti! La fine del mese e l’inizio del prossimo porteranno nuove offerte da non sottovalutare. Il 22 Venere entrerà nel tuo segno e offrirà occasioni d’oro anche in amore.

Oroscopo domani giovedì 8 luglio 2021: Bilancia

Domani la Luna sarà in quadratura: ti aspettano 48 ore piuttosto nervose e faticose. Nel complesso stai vivendo un periodo di grande recupero, ma nelle prossime giornate prevarrà un po’ di malumore. Dovresti avere molta prudenza nei rapporti con gli altri e nel gestire le tue finanze. Infatti dal 12 al 28 potresti dover affrontare più spese di quanto avevi preventivato. Da domenica tornerà il buonumore!

Previsioni domani giovedì 8 luglio 2021: Scorpione

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani ritroverai più grinta e vitalità. La Luna e Giove saranno in aspetto armonioso: ottima notizia! Purtroppo, però, le difficoltà sono ancora tante, sia in amore, sia nel lavoro. Le coppie in crisi da tempo potrebbero perfino arrivare a prendersi una lunga pausa. Molti Scorpione opteranno per un periodo di solitudine, piuttosto che rimettersi in gioco. Cerca di mettere al bando ogni tendenza all’arrendevolezza!