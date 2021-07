Oroscopo Branko domani, venerdì 9 luglio 2021: pronostici da Leone a Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 9 luglio 2021. Sta per partire un nuovo fine settimana estivo. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Branko domani venerdì 9 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata stuzzicante per l’amore. Avere la Luna alle spalle potrebbe voler dire un segreto che viene a galla, forse legato a una figura femminile. Durante questo weekend potresti scoprire rivelazioni scottanti. Per le prossime ore ti converrà tenere le antenne dritte.

Previsioni Branko domani venerdì 9 luglio 2021: Vergine

Domani venerdì 9 luglio 2021 avrai il sostegno di una rete di protezione particolarmente efficace. Non dovrai temere nuovi inciampi o difficoltà, ma potrai contare sul supporto di persone valide. Le tensioni vissute durante i primi giorni della settimana saranno ormai lontane.

Oroscopo domani venerdì 9 luglio 2021: Bilancia

Domani ci sarà un cambio di Luna piuttosto faticoso. Dovrai mettere in preventivo un po’ di stanchezza o un certo malumore. Sii prudente, specialmente se incorrerai in alcuni concorrenti molto ostinati. Non azzardare mosse rischiose e ne uscirai vincente.

Previsioni domani venerdì 9 luglio 2021: Scorpione

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani dovresti approfittare del nuovo passaggio della Luna nel segno dell’amico Cancro per staccare la spina. È tempo di estate, di regalarsi una gita al mare, un po’ di svago e divertimento. Sarà una maniera efficace per fare il pieno di energia e affrontare i prossimi impegni.