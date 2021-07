Oroscopo Branko domani, venerdì 9 luglio 2021: pronostici da Sagittario a Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 9 luglio 2021. Sta per partire un nuovo fine settimana estivo. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko domani venerdì 9 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia un’ottima giornata, specie per chi gestisce un’impresa di famiglia. Anche se il periodo è molto vivace per l’amore, non è il momento di partire! Queste stelle sono positive per il lavoro, la vita pratica, gli affari e gli accordi che riguardano i beni di famiglia.

Previsioni Branko domani venerdì 9 luglio 2021: Capricorno

Domani venerdì 9 luglio 2021 dovrai usare estrema cautela in famiglia e nel lavoro. Il coniuge o dei soci potrebbero non apprezzare la tua foga, la tua rincorsa al successo a volte esasperante. Forse dovresti rallentare un po’ i ritmi e pretendere meno da chi ti sta accanto, sennò potrebbero nascere nuovi momenti di tensione.

Oroscopo domani venerdì 9 luglio 2021: Acquario

Domani, come ti incoraggia a fare lo stimato astrologo Branko, dovresti fare domanda per un nuovo incarico, candidarti senza timore. Molto presto Mercurio diventerà più concreto e pratica e darà una marcia in più alla tua vita professionale. Sfrutta questi giorni per seminare in vista del futuro.

Previsioni domani venerdì 9 luglio 2021: Pesci

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani ci sarà una Luna magnifica che porterà i sentimenti in primo piano. Anche se Giove nel segno spinge negli affari, domani sarà arrivato il tempo per amare, per rilassarsi e concedersi una giornata ricca di emozioni. Favoriti i nuovi incontri.