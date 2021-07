Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 9 luglio 2021: profezie per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 9 luglio 2021. Siamo in procinto di vivere un nuovo fine settimana. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 9 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti trovare un’intuizione per ottenere ciò che desideri, un rinnovo, un progetto, ma incappare in una serie di intralci che rallenteranno il to percorso. Questo fatto ti metterà agitazione addosso. Se le prossime 48 ore saranno piuttosto nervose, la domenica invece potrebbe riservarti delle belle sorprese. Punta tutto su quel giorno! Idem per l’amore. Se ci sono state scaramucce nella coppia, domenica sarà possibile riportare la pace in famiglia. Per i cuori solitari le stelle favoriranno nuove conoscenze.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 9 luglio 2021: Toro

Domani venerdì 9 luglio 2021 ci sarà un cielo minato dalle incomprensioni, dalle tensioni nervose soprattutto in amore. In casa potrebbe esserci maretta, per colpa dei problemi pratici, riguardo il lavoro o i soldi. Attenzione a non trasportare le preoccupazioni nella vita di coppia. Le giornate più delicate saranno domenica e lunedì: sii cauto! Le relazioni più solide incorreranno in piccoli battibecchi, mentre le storie in crisi da tempo avranno problemi più gravi.

Oroscopo domani venerdì 9 luglio 2021: Gemelli

Domani si preannuncia una giornata piuttosto interessante. Tutto il mese di luglio lo sarà, anche se ci son piccoli disturbi che riguardano questioni legami o economiche da risolvere. Per fortuna fra pochi giorni Giove non sarà più dissonante e darà una mano in questo senso. Tra fine luglio e i primi giorni di agosto se sei coinvolto in una causa, avrai buone chance di uscirne fuori in maniera positiva. Attenzione ai soldi! Negli ultimi tempi stai spendendo più di quanto dovresti. Stringi i denti e vedrai che le prossime settimane ti aiuteranno a tornare a galla.

Previsioni domani venerdì 9 luglio 2021: Cancro

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani il transito della Luna nel segno ti regalerà un slancio, un impulso, un istinto incredibili. Sarai desideroso di amare, lasciarti andare a nuove emozioni. Del resto tu sei nato per vivere l’amore intensamente. I nati in Cancro non dovrebbero mai rinunciare alla vita sentimentale solo per paura di sbagliare o soffrire! Stanno per cominciare giorni stuzzicanti per chi vuole vivere un colpo di fulmine, dichiararsi a una persona, ma anche per chi vuole fare uno scatti in avanti nella professione. In questo periodo puoi costruire le basi per l’autunno e per tutto il 2022, quando avrai stelle decisamente vincenti.