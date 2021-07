Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 9 luglio 2021: profezie per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 9 luglio 2021. Siamo in procinto di vivere un nuovo fine settimana. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 9 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata entusiasmante per l’amore, le nuove conoscenze, i progetti di coppia, così come lo è tutto questo inizio del mese. Periodo promettente anche per le nuove opportunità, i cambiamenti. Oltretutto, domenica sarà rischiarata da una splendida Luna, da Marte e Venere in ottima posizione. Perché non programmi qualcosa di speciale? Giorni come questi sono particolarmente adatti per ricominciare ad amare e sentirsi amati. Sarà un’estate molto importante per tutte le coppie.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 9 luglio 2021: Capricorno

Domani venerdì 9 luglio 2021 ti porterai dietro un malumore emerso giovedì. Nella gestione del tuo lavoro, nelle decisioni di tutti i giorni lo stress è sempre molto elevato, anche perché tu non ti accontenti e pretendi che anche gli altri non lo facciano. Forse non stai ottenendo ciò che vorresti, sei proiettato a un futuro più soddisfacente del presente. Anche in amore ci sono dei blocchi, situazioni in stallo, seppure non si tratti di une vera e propria crisi. Tu sei l’ambizione fatta persona, ma esagerare a volte può portare più problemi che altro. Come in ogni cosa ci vuole misura.

Oroscopo domani venerdì 9 luglio 2021: Acquario

Domani inizierà un weekend che potrebbe portare qualche spiacevole sorpresa in amore. Nelle prossime giornate, specie la domenica, potrebbe affiorare dissapori nella coppia oppure sarai tu a sentirti a disagio. Forse realizzerai di non essere così preso nei confronti dell’altro, scoprirai un partner che non ti piace più tanto. Qualcuno, invece, si troverà a pensare spesso a una persona assente. Insomma più scorrerà il tempo e più aumenteranno dubbi e incertezze da risolvere.

Previsioni domani venerdì 9 luglio 2021: Pesci

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani e sabato saranno due giornate molto intriganti per la vita sentimentale. Metti da parte ogni remora, ogni timore e concediti un fine settimana più allegro e sereno. Chi ha chiuso una relazione da poco, dovrebbe impegnarsi a guardare avanti e non crogiolare di continuo nei ricordi tristi. Chi, al contrario, ha appena conosciuto una persona potrà tentare il tutto per tutto per fare crescere la storia.