Oroscopo Paolo Fox domani sabato 10 luglio 2021: amore, lavoro e salute per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 10 luglio 2021. È iniziato il weekend. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le predizioni dell’astrologo più popolare in Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, tratto dal libro L’oroscopo 2021 e dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 10 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai accompagnato da un oroscopo molto intrigante pe l’amore: non mettere da parte la tua vita sentimentale! Anche non volendo, potresti fare un incontro speciale. Nelle relazioni di vecchia data, in cui il passato pesa insieme a discussioni, si potrà trovare una soluzione. Marte e Venere nel segno aiuteranno anche il lavoro, se dovrai portare avanti, seppure a fatica, alcune trattative. Sarai pieno di energia e vitalità!

Previsioni Paolo Fox domani sabato 10 luglio 2021: Vergine

Domani sabato 10 luglio 2021 in amore prevarrà la quotidianità, le abitudini di ogni giorno. Niente sorprese o conoscenze spiazzanti. Almeno non sarai più nervoso come nelle settimane passate. Nel lavoro potranno, gradualmente, risolversi questioni e incertezze che hanno caratterizzato gli ultimi tre mesi. Certo, servirà ancora molta pazienza e diplomazia. Adesso c’è un’energia maggiore, ma dovresti recuperare anche un po’ di relax, di chiarezza mentale.

Oroscopo domani sabato 10 luglio 2021: Bilancia

Domani potresti trascinarti dietro un’agitazione nervosa che ti affligge da giorni. Qualcosa è accaduto, forse in amore e tu adesso non riesci a passarci sopra. Anche se in apparenza sembri tranquillo, in realtà soffri interiormente. Non addossarti tutte le colpe di una storia che non procede. Sul lavoro luglio sarà un mese più vantaggioso rispetto a giugno. Dovresti approfittarne e ricominciare a mettere in cantiere nuove idee, anche ambiziose. Tieni duro! A fine luglio avrai un bel recupero psicofisico.

Previsioni domani sabato 10 luglio 2021: Scorpione

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai una piccola rimonta, si prospetta una giornata piuttosto soddisfacente, ma non entusiasmante. In amore sei alla ricerca di più serenità, forse di una speciale con il partner e fatichi a trovarla. A volte ti sembra di remare sempre contro corrente! Sul lavoro continuano i momenti di disagio. La tua situazione professionale è sottoposta a oscillazioni e incertezze causate da circostanze e sterne, oltre che dalla tua continua agitazione interiore. Ricarica le pile, in vista di lunedì 12, un giorno particolarmente faticoso.