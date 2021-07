Oroscopo Paolo Fox domani sabato 10 luglio 2021: anticipazioni da Ariete a Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 10 luglio 2021. È iniziato il weekend. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le predizioni dell’astrologo più popolare in Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, tratto dal libro L’oroscopo 2021 e dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 10 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai ancora un po’ agitato. Da alcuni giorni sei in mezzo a fastidiosi battibecchi oppure ti senti piuttosto insofferente. Forse al tuo fianco non hai la persona che vorresti in questo momento. In realtà, non hai stelle negative. Domenica, per esempio, potrebbe perfino accaderti qualcosa di molto piacevole. Dovresti soltanto portare avanti progetti fattibili, non illusioni. Ostinazione e testardaggine dovranno lasciare il posto a ragione e intuito.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 10 luglio 2021: Toro

Domani sabato 10 luglio 2021 dovresti sforzarti di parlare chiaro in amore, confrontarti con molta calma e con il cuore aperto. Le coppie che hanno vissuto una crisi si ritroveranno tra domenica e lunedì ad affrontare un discorso rimandato da troppo tempo. Ecco perché sarebbe il caso di provare a chiarirsi in questi giorni, quando entrambi sarete più tranquilli. Chi sta pensando di chiudere un rapporto, dovrebbe rifletterci a lungo, altrimenti correrà il rischio di tornare sui suoi passi.

Oroscopo domani sabato 10 luglio 2021: Gemelli

Domani partirà un fine settimana che sarà un crescendo di emozioni positive. Finalmente sei tornato energico e vitale! Tutto il mese di luglio sarà molto interessante, anche se qualche piccolo disturbo economico o legale potrebbe offuscare la tua serenità. Effetto di Giove contrario che, però, finirà questo passaggio difficile alla fine del mese. Tutti i progetti a cui ti stai dedicando adesso, avranno un riscontro nei mesi autunnali. Se una collaborazione s’interromperà, vorrà dire che è già pronto un nuovo lavoro.

Previsioni domani sabato 10 luglio 2021: Cancro

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà nel tuo segno: preparati a vivere un fine settimana ricco di belle emozioni. Ciò che più è interessante in questo cielo è il potenziale per l’autunno e soprattutto per il 2022, quando Giove, il pianeta della fortuna, sarà a favore. Chi vive una situazione valida già ora, può contare su sviluppi futuri. Arriveranno molto presto nuove opportunità, nel lavoro e in amore.