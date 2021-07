Oroscopo Branko domani, domenica 11 luglio 2021: pronostici da Leone a Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 11 luglio 2021. Il fine settimana prosegue, tra mare, relax e, per qualcuno, lavoro. Curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle domani? Ti proponiamo le previsioni astrologiche di uno fra gli astrologi più amati del paese, Branko. Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal suo libro Calendario Astrologico, dedicato a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Branko domani domenica 11 luglio 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani potrai contare sulla complicità della Luna, Venere e Marte. Purtroppo, però, dovrai anche fare i conti con un Mercurio nascosto nel segno del Cancro. Cosa vorrà dire? Se l’amore ti regalerà emozioni intense, il lavoro potrebbe lasciarti l’amaro in bocca, procurarti qualche piccola insoddisfazione.

Previsioni Branko domani domenica 11 luglio 2021: Vergine

Domani domenica 11 luglio 2021 finalmente Mercurio, tuo protettore, lascerà il segno dei Gemelli per trasferirsi nel Cancro. Ottima notizia! Potrai recuperare il terreno perduto, anche se, probabilmente, dovrai accettare qualche piccolo compromesso sul lavoro. Novità anche in amore.

Oroscopo domani domenica 11 luglio 2021: Bilancia

Domani Mercurio passerà dall’amico Gemelli al cielo del Cancro. I progetti di lavoro nati finora ti metteranno in prima linea. Potresti ritrovarti con molti occhi puntati addosso. Purtroppo, però, d’ora in avanti questa attenzione potrebbe portare anche qualche invidia o dei pettegolezzi. Fatti scivolare ogni cosa addosso!

Previsioni domani domenica 11 luglio 2021: Scorpione

Come suggerisce l’oroscopo di Branko domani Mercurio, la stella degli affari, approderà nel segno dell’amico Cancro. Finalmente avrai maggiore chiarezza sul da farsi, gli affari, le trattative, le comunicazione potranno beneficiare di una spinta in più. Approfitta dei prossimi venti giorni per trovare soluzione ai tuoi problemi.