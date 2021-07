Oroscopo Paolo Fox domani domenica 11 luglio 2021: anticipazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 11 luglio 2021. Il weekend è appena cominciato. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 11 luglio 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una splendida domenica, perché avrai a favore ben tre astri: Luna, Venere e Marte. Il cielo ti invita ad alzarti in piedi e recuperare il terreno perso. Sfrutta le prossime ore per dare spazio ai sentimenti o, se sei single, per lavorare su nuovi progetti in vista dell’autunno.

Previsioni Paolo Fox domani domenica 11 luglio 2021: Toro

Domani domenica 11 luglio 2021 si preannuncia una giornata molto “delicata“. Chi avrà a che fare con te dovrebbe prenderti con le pinze: il malumore sarà incontenibile! Guai a stuzzicarti o, peggio ancora, a non farsi sentire per tutto il giorno. Potresti sentirti solo. Riguardati ed evita ogni discussione.

Oroscopo domani domenica 11 luglio 2021: Gemelli

Domani ti aspetta una domenica particolarmente interessante, preludio di una settimana molto stimolante. Sarai sostenuto da stelle generose, sia per quel che riguarda i sentimenti, sia per la professione. Se sei alla ricerca dell’altra metà della mela, dovresti approfittare di questo momento. Favoriti i nuovi incontri.

Previsioni domani domenica 11 luglio 2021: Cancro

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata ricca di promesse, come un po’ tutto il periodo estivo. Tu, però, dovrai fare la tua parte e impegnarti a mollare la malinconia, i pensieri nostalgici. Fai attenzione a non frequentare qualcuno che, a lungo andare, potrebbe ferirti.