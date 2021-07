Oroscopo Paolo Fox domani domenica 11 luglio 2021: predizioni da Sagittario a Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 11 luglio 2021. Il weekend è appena cominciato. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo i pianeti per i nostri protagonisti dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le profezie dell’astrologo più seguito d’Italia. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 11 luglio 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti muoverti, uscire allo scoperto, metterti in gioco. La Luna, Venere e Marte saranno in ottima posizione: questo potrebbe tradursi in nuovi, stuzzicanti incontri, relazioni appaganti, emozioni piacevoli, amicizie. La parola d’ordine dovrà essere: agire!

Previsioni Paolo Fox domani domenica 11 luglio 2021: Capricorno

Domani domenica 11 luglio 2021 potrai recuperare un po’ di buonumore, dopo alcune giornate in cui eri afflitto da molti dubbi e incertezze. Cerca, però, di essere molto oculato nelle tue spese, perché ti aspettano quindici giorni un po’ pesanti, dal punto di vista economico. Forse, dovrai mettere mano al portafogli per risolvere una questione legale o personale. L’amore potrebbe tornare in auge e portare un po’ di armonia nel tuo cuore.

Oroscopo domani domenica 11 luglio 2021: Acquario

Domani sarai alquanto affaticato, stressato, forse perfino giù di corda. Ti converrebbe evitare gli eccessi, non fare le ore piccole, ma riposare un po’. Sono giorni molto caotici. Hai la sensazione che in pentola stiano bollendo molte cose, ma ancora non hai le idee chiare. Dovresti munirti di pazienza, ma non chiuderti in te stesso. A volte, da un incontro, da un confronto possono arrivare nuove intuizioni importanti.

Previsioni domani domenica 11 luglio 2021: Pesci

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani Mercurio inizierà un nuovo passaggio che sarà particolarmente benevolo per te. Se di recente hai avuto alterchi sul posto di lavoro, se stai aspettando una conferma, d’ora in avanti potresti avere buone notizie. Anche laddove ci sia stata molta confusione, finalmente le idee si faranno più chiare. Si prospetta un autunno molto promettente! Verranno a galla verità taciute a lungo.